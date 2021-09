Prévision du prix du Litecoin

Litecoin (LTC) est un fork précoce de Bitcoin et l’un des premiers altcoins, lancé en 2011 par Charlie Lee, un des premiers à adopter Bitcoin et un employé de Google. Litecoin était censé être une version “plus légère” de Bitcoin et est par ailleurs très similaire à la crypto pionnière.

Le litecoin est principalement utilisé comme monnaie, c’est-à-dire comme moyen de paiement, puisqu’il est né avant l’arrivée des contrats intelligents et des cas d’utilisation plus compliqués. Il s’agit d’une pièce retirable qui utilise le protocole de consensus de preuve de travail pour mettre l’offre en circulation. La façon la plus pratique de décrire le Litecoin est de le comparer et de le contraster avec Bitcoin.

Litecoin a une limite maximale de 84 millions de pièces, tandis que Bitcoin est plus rare : seulement 21 millions d’entre eux existeront ; Les temps de confirmation de blocage de Litecoin sont beaucoup plus courts : 2,5 minutes contre 10 minutes pour BTC, ce qui facilite son utilisation dans les transactions quotidiennes ; Litecoin utilise l’algorithme cryptographique Scrypt dans son protocole de preuve de travail au lieu de SHA-256, qui est utilisé par Bitcoin. Scrypt est moins adapté au minage avec des équipements spécialisés tels que les ASIC, ce qui, en théorie, le rend plus accessible au mineur “ordinaire”.

Ces fonctionnalités rendent Litecoin plus agile que Bitcoin tout en maintenant pratiquement le même niveau de sécurité et de décentralisation ; notez que le reste du code reste en grande partie inchangé par rapport à l’original. Dans l’ensemble, Litecoin est l’une des crypto-monnaies les plus fiables et les plus utilisées sur le marché, se classant dans le top 20 par capitalisation boursière.

Litecoin avait rejoint le marché haussier des crypto-monnaies qui a duré de la fin 2020 à la mi-2021. Pendant ce temps, le prix du LTC est passé de moins de 50 $ à 412,96 $, un sommet historique que Litecoin a atteint le 10 octobre. Mai 2021 Après ce pic, le prix a un peu baissé, atteignant ~ 104$ à la mi-juillet. Cependant, depuis lors, le marché a montré de forts signes de reprise, y compris le Litecoin.

Le prix du LTC a lentement augmenté au cours de la seconde moitié de l’été 2021. Cependant, fin août, cette hausse a ralenti car LTC n’a pas pu sortir de la zone de résistance à ~ 190 $. C’est une étape importante. pour le Litecoin, donc sans aucun doute cette résistance sera retestée prochainement. Le résultat de cela sera probablement un facteur majeur dans les prévisions de valeur de Litecoin à l’avenir.

De la fin juillet à la mi-août 2021, le Litecoin s’est négocié dans le canal ascendant, indiquant la pression des haussiers et des baissiers. En août, il y a eu une petite correction, lorsque le prix LTC est passé de ~ 185 $ à ~ 165 $.

Du point de vue de l’analyse technique, cette baisse peut devenir la première partie d’un modèle à double fond. C’est une possibilité car le prix du Litecoin a augmenté après cela pour tester la ligne de résistance et a échoué. Fin août 2021, le prix des LTC a de nouveau baissé. Si la ligne de tendance s’inverse après avoir touché le même niveau de ~ 165 $, ce double fond peut signifier une croissance future considérable du prix du Litecoin.

Ci-dessous, nous avons compilé les projections de prix les plus fiables pour le Litecoin (LTC) à partir des plateformes de prévision populaires.

Selon WalletInvestor, le prix du Litecoin passera de 187,41 $ à 257 256 $ en un an. Cela fait de LTC un investissement incroyable. Le potentiel de gain à long terme est de 37,27%. Le prix prévu pour la fin de 2026 est de 592 941 $.

Répondant à la question de savoir si le Litecoin est un bon investissement, TradingBeasts dit un non catégorique. Dans la perspective de 2021, le prix de cette pièce devrait atteindre 166 918 $ avec une réduction à 154 464 $ d’ici la fin de 2022.

Dans l’analyse DigitalCoin, le prix de la crypto-monnaie Litecoin augmentera au cours des 5 prochaines années, passant de 183,003 $ au prix d’aujourd’hui à 623,02404 $. Il passera à 309,1633448 $ d’ici 2022 et poursuivra sa croissance en 2023-2024. Selon cette prévision, le Litecoin est un investissement rentable à long terme.

En 2021, le prix médian du Litecoin passera à 222 375 $. En 2022, le prix du Litecoin augmentera considérablement pour atteindre en moyenne 312 7083333 $.

Comme il ressort clairement de l’analyse citée ci-dessus, les projections en Litecoin (LTC) sont assez contradictoires. Il n’y a pas de consensus universel sur les futurs mouvements de prix LTC positifs ou négatifs. En fait, la croissance future possible dépend de plusieurs facteurs : les annonces, les nouvelles solutions technologiques des projets Litecoin, l’environnement cryptographique en général, la situation juridique, etc. Nous vous rappelons qu’avant d’investir dans une crypto-monnaie, il est essentiel que vous fassiez vos propres recherches (DYOR).

L’avenir de Litecoin est prometteur, basé sur la plupart des prédictions futures de Litecoin. Étant donné que le Litecoin s’est avéré être un investissement fiable doté d’un potentiel de croissance élevé, il n’y a aucune raison pour qu’il cesse d’être utilisé de si tôt.

Les prévisions à long terme pour Litecoin coïncident principalement dans leurs projections de Litecoin de grande valeur. Par exemple, il existe plusieurs prévisions de prix Litecoin pour 2025 qui placent la pièce au-dessus de 2000 $ à ce moment-là. Même des estimations prudentes prédisent que le Litecoin atteindra au moins 1000 $ au cours de la prochaine décennie.

Le litecoin (LTC) s’est effondré avec le marché de la crypto en mai 2021. Il a de nouveau augmenté depuis juillet de cette année, quoique lentement. La plupart des projections de Litecoin s’accordent pour dire qu’il augmentera beaucoup plus dans un avenir prévisible, donc pour répondre à la question, le Litecoin est bel et bien vivant.

Oui, le Litecoin augmentera probablement en 2021 ou plutôt, il augmente déjà depuis un certain temps. Diverses prévisions de prix pour le Litecoin en 2021 le situent entre 200 et 300 $ d’ici la fin de l’année ; Comparez cela aux creux de près de 100 $ à la mi-2021.

La plupart des prévisions Ethereum et Litecoin pour 2021-2022 prévoient que les deux augmenteront d’ici la fin de 2022. À court terme, les prix de ces devises pourraient connaître une certaine volatilité. Cependant, même les prévisions de prix du Litecoin prédisant une baisse en 2021 sont généralement positives, tout comme celles d’Ethereum.

Oui, le Litecoin survivra probablement à long terme – c’est l’une des devises les plus connues, avec des fondamentaux solides. Ce n’est peut-être pas nécessairement une fusée vers la lune, mais aucune des projections de valeur de Litecoin ne suggère qu’il ne vivra pas longtemps.

Oui, le Litecoin est un bon investissement pour 2021, sur la base de nombreuses prévisions de prix futurs du Litecoin. À long terme, la devise devrait croître un peu. Par exemple, certaines prévisions de Litecoin pour 2025 estiment qu’il augmentera jusqu’à 10 fois au cours des cinq prochaines années. Cela signifierait des retours fantastiques pour ceux qui décident d’investir dans le Litecoin.

