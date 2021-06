Prévision du prix du Streamr DATAcoin

Comparer

DATA est un jeton ERC-20 alimenté par Streamr, un projet d’infrastructure open source pour l’échange de données décentralisé. Streamr a été lancé en 2017 pour promouvoir le libre échange des données, plutôt que la thésaurisation des données par des entreprises privées. Le projet présente une place de marché pour les données collectées par les utilisateurs et un cadre technique pour la gestion, la publication et le traitement de ces données.

Streamr est conçu pour aider les utilisateurs à s’approprier leurs propres informations et à gagner de l’argent dans le processus. Il leur permet de publier sur le marché des produits de données, qui peuvent consister en un ou plusieurs flux de données (flux de données en temps réel), soit pour être disponibles uniquement pour les abonnés, soit gratuitement. Les utilisateurs peuvent également former ou rejoindre des Data Unions, des projets collaboratifs de données, où tous les participants reçoivent une part des bénéfices. De plus, les utilisateurs peuvent participer à la gouvernance décentralisée du réseau.

Streamr utilise un modèle d’abonnement plus ou moins standard, ce qui signifie que les acheteurs paient pour accéder à certains contenus pendant une période de temps choisie. Toutes les transactions sur le marché sont effectuées en utilisant la devise native DATA, qui est en circulation active sur les bourses avec un approvisionnement total d’environ 1 milliard. A partir de 2022, il servira également d’incitation à faire fonctionner un “nœud intermédiaire”, contribuant à faciliter le fonctionnement normal du réseau.

DATA a attiré l’attention au printemps 2021 après le lancement du système de gouvernance des utilisateurs. Cela a conduit à un bond des prix, qui ont atteint ~ 0,23 $ en avril avant de retomber pendant un certain temps. En juin 2021, les prix des DATA ont de nouveau augmenté, passant d’environ 0,07 $ à 0,17 $. Ce dernier saut peut être attribué à Swash, une extension de navigateur créée par le premier Data Union, atteignant plus de 50 000 utilisateurs. Un intérêt croissant pour l’exécution d’un nœud sur le nouveau réseau de test qui sera dévoilé en août 2021 peut également être un facteur, car les deux servent de confirmation du potentiel de croissance et de l’utilité du projet. Cette tendance rend de nombreux experts prudemment optimistes quant à l’avenir des DATA, prédisant que les prix oscilleront principalement entre ~ 0,2 $ et ~ 0,5 $ d’ici la fin de 2021.

Même si une analyse technique précise à 100% de la crypto-monnaie Streamr DATAcoin est à peine possible, dans cet outil d’analyse technique avancé de TradingView, vous pouvez voir la note d’achat et de vente de DATA agrégée en temps réel pour la période sélectionnée. Le résumé DATA/USD est basé sur les indicateurs techniques les plus populaires : moyennes mobiles, oscillateurs et pivots.

Ci-dessous, nous avons compilé les projections de prix les plus fiables pour Streamr DATAcoin (DATA) à partir de plates-formes de prévision populaires.

Selon WalletInvestor, le prix de Streamr DATAcoin passera de 0,1212 $ à 0,265 $ en un an. Cela fait de DATA un investissement incroyable. Le potentiel de gain à long terme est de 118,65 %. Le prix prévu pour la fin de 2026 est de 0,772 $.

Dans l’analyse DigitalCoin, le prix de la crypto-monnaie Streamr DATAcoin augmentera au cours des 5 prochaines années, passant de 0,119767 $ par rapport au prix d’aujourd’hui à 0,4610622 $. Il passera à 0,22017826 $ d’ici 2022 et commencera sa réduction en 2023-2024. Sur la base de ces prévisions, Streamr DATAcoin est un investissement rentable à long terme.

Comme il ressort clairement de l’analyse citée ci-dessus, les projections de Streamr DATAcoin (DATA) sont assez contradictoires. Il n’y a pas de consensus universel sur les futurs mouvements positifs ou négatifs des prix des DATA. En fait, la croissance future possible dépend de plusieurs facteurs : les annonces, les nouvelles solutions technologiques des projets Streamr DATAcoin, l’environnement cryptographique en général, la situation juridique, etc. Nous vous rappelons qu’avant d’investir dans une crypto-monnaie, il est essentiel que vous fassiez vos propres recherches (DYOR).

Avertissement: Cet article ne doit pas être interprété comme une offre de recommandations commerciales. Le marché des crypto-monnaies souffre d’une forte volatilité et de mouvements arbitraires occasionnels. Tout investisseur doit rechercher plusieurs points de vue et se familiariser avec toutes les réglementations locales avant de s’engager dans un investissement.

