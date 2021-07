Prévision du prix du Tron : la dynamique baissière persiste

in

Le prix du Tron (TRX / USD) est soumis à une pression intense alors que la demande d’altcoins diminue. La pièce se négocie à 0,0600 $, soit environ 66% en dessous du sommet de 0,1780 $ depuis le début de l’année. Il a une capitalisation boursière de plus de 4,2 milliards de dollars US, ce qui en fait la 25e plus grande crypto-monnaie au monde.

Tron a subi des pressions

Tron et d’autres altcoins ont connu des difficultés au cours des deux derniers mois. En fait, la capitalisation boursière totale de toutes les crypto-monnaies suivies par CoinMarketCap est passée de plus de 2 000 milliards de dollars à plus de 1,37 000 milliards de dollars.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les prix des crypto-monnaies ont chuté. Premièrement, la Chine a intensifié sa bataille contre les devises. Le pays a réprimé les mineurs de crypto-monnaie et a ordonné à ses sociétés de services financiers d’éviter le secteur.

Cette semaine, la Chine a demandé aux banques et autres sociétés financières comme AliPay de ne pas faire affaire avec des sociétés qui traitent des crypto-monnaies. La Banque centrale a également fermé une société de logiciels de cryptage.

Deuxièmement, les prix de Tron ont baissé alors que les investisseurs ont commencé à profiter après avoir plus que doublé leur argent. Historiquement, les prix des actifs ont tendance à baisser après avoir affiché une correction substantielle après un rallye majeur. Avant le récent krach, Tron avait augmenté de plus de 2,175% par rapport à son plus bas niveau en mars de l’année dernière.

De plus, Tron et d’autres monnaies numériques se sont retirés en raison de la Réserve fédérale relativement agressive alors que l’économie américaine se redressait. En fait, les dernières minutes du FOMC a montré que davantage de responsables de la Fed envisageaient de commencer à assouplir l’assouplissement quantitatif achats d’actifs.

Pendant ce temps, l’activité sur le réseau Tron est restée forte. En fait, cette semaine, il est devenu connu que l’offre en circulation d’USD Coin à Tron a augmenté de plus de 108 millions de dollars moins d’un mois après sa présentation. Le premier transfert USDC sur Tron a eu lieu le 11 juin. Le rapport est arrivé quelques mois après qu’il soit apparu que la quantité de Tether dans Tron avait dépassé celle d’Ethereum.

Prévision de prix Tron

Le graphique journalier montre que le prix du TRX a atteint un sommet annuel de 0,1725 $ plus tôt cette année. Il formait un double motif supérieur à ce niveau. L’encolure de ce modèle était à 0,09072 $. La pièce a ensuite baissé de plus de 48% en dessous de cette ligne de cou.

Aujourd’hui, Tron est en dessous de la ligne de cou et des moyennes mobiles exponentielles pondérées en volume sur 50 jours. Il reste également sensiblement en dessous de la ligne de tendance descendante représentée en noir. L’indice de force relative (RSI) est passé à 40. Par conséquent, la tendance globale restera baissière tant que le prix sera inférieur à la ligne de cou et aux deux moyennes mobiles.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent