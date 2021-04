Prévision sombre: ces avertissements ne doivent pas être ignorés

Le dernier rapport signale des suspects habituels tels que le changement climatique, l’évolution démographique, etc., comme des menaces émergentes telles que les technologies qui divisent et l’érosion de la confiance dans les institutions et la démocratie, l’écart entre les défis et la volonté de faire face à ces derniers grandissant et alimentant profondément. polariser la politique. (Image représentative)

Le dernier rapport Global Trends – publié par les agences de renseignement américaines tous les quatre ans, au début d’un nouveau mandat présidentiel – dresse un tableau désastreux pour l’humanité au cours des deux prochaines décennies. Gardez à l’esprit que le rapport de 2008 avait mis en garde contre une éventuelle pandémie émergente en Asie de l’Est, à la suite de laquelle l’administration Obama avait mis en place un mécanisme de préparation de réponse que l’administration Trump avait fermé. Le dernier rapport signale des suspects habituels tels que le changement climatique, l’évolution démographique, etc., comme des menaces émergentes telles que les technologies qui divisent et l’érosion de la confiance dans les institutions et la démocratie, l’écart entre les défis et la volonté de faire face à ces derniers grandissant et alimentant profondément. polariser la politique.

Le tribalisme se développe – parce que, dans le monde, les gens «se méfient des institutions et des gouvernements qu’ils considèrent comme peu disposés ou incapables de répondre à leurs besoins». Cela armera les fondamentalistes de toutes sortes, des fanatiques religieux aux puristes / racistes ethniques. Et, avec l’amplification des voix qui divisent – dans une large mesure, par la technologie – il y aura «plus de volatilité politique» et «l’érosion de la démocratie». La morosité du rapport Global Trends peut ou non se concrétiser, mais ce sera une folie d’ignorer ses avertissements. Les États-Unis paient déjà pour l’assaut d’un président contre la démocratie et la science, hantés par une pandémie dévastatrice. D’autres nations doivent tirer les leçons de son exemple et analyser les facteurs qui pourraient les placer dans un état similaire dans les décennies à venir.

