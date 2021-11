Prévisions à long terme au Royaume-Uni : « Avertissement de neige alors que la Grande-Bretagne s’apprête à faire face à un plongeon hivernal amer de -8 °C | Royaume-Uni | Nouvelles

Alors que novembre touche à sa fin, décembre restera très froid, en particulier dans les Highlands écossais. À minuit le 4 décembre, les températures à Inverness et dans les Highlands chuteront à -8 °C, le temps glacial se poursuivant dans le nord de l’Angleterre.

Les goûts de Newcastle verront des températures d’environ -4C au début du mois de décembre.

Les prévisions à long terme données par le Met Office pour la période du 22 novembre au 1er décembre indiquent : « L’anticyclone se situera souvent à proximité de l’ouest ou du sud-ouest du Royaume-Uni pendant cette période.

«Cela aura tendance à amener un flux d’air du nord ou du nord-ouest plus froid que la moyenne pendant un certain temps. Les conditions les plus instables se trouveront probablement dans les régions du nord.

«Ici, des averses ou des périodes de pluie plus longues sont probables avec de la neige probablement sur des terrains plus élevés et pouvant parfois tomber à des niveaux bas.

« Des vents forts sont possibles dans le nord, en particulier autour des côtes. »

« Plus au sud, il est probable qu’il reste un peu plus sec avec moins d’averses, mais il y a même une légère chance de temps hivernal ici. »

« Aux moments où les vents se relâchent, les conditions plus claires et plus calmes qui prévalent entraîneront des nuits froides avec du gel et du brouillard. »

De la brume et du brouillard sont prévus pour le sud de l’Angleterre ce matin, car les températures restent dans la moyenne pour la majeure partie du pays.

Un porte-parole du Met Office s’est confié à Express.co.uk : « Les températures les plus basses dans le centre et le sud du Royaume-Uni sont d’environ -3 au Pays de Galles, -1 à -2 dans le centre et le sud de l’Angleterre.

«Il ne fait pas aussi froid plus au nord dans le nord de l’Angleterre, l’Irlande du Nord et l’Écosse, c’est généralement parce qu’il fait plus nuageux, avec un peu de pluie légère sur les collines de l’ouest de l’Écosse.

Ils ont poursuivi: « Quelques plaques de brume et de brouillard pour ceux qui voyagent dans le centre et le sud de l’Angleterre également, tout au long de la journée pour la majeure partie du pays, ce sera une journée sèche aujourd’hui, il y aura des périodes ensoleillées, dans le centre et certaines parties de l’Angleterre , peut-être une ou deux averses autour de la côte, mais généralement sèches.

«Mais généralement, le ciel est plus nuageux dans certaines parties du Pays de Galles, du nord de l’Angleterre, de l’Irlande du Nord et de l’Écosse. Il y aura des lueurs de soleil parfois en grande partie de l’Est.

« Généralement des vents légers pour la plupart, assez venteux dans l’ouest de l’Écosse et des températures globales autour de la moyenne pour la période de l’année, généralement entre huit et dix degrés Celsius autour de onze degrés, donc environ dans la moyenne pour la période de l’année. »