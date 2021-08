Prévisions à long terme au Royaume-Uni : la canicule espagnole pourrait faire grésiller la Grande-Bretagne – l’air tropical s’empare de la nation | Météo | Nouvelles

Les dernières prévisions météorologiques à long terme de la BBC prédisent une accumulation de hautes pressions dans tout le Royaume-Uni vers la fin de ce mois, ce qui pourrait faire grimper les températures vers le milieu des années 20. La possibilité d’une vague de chaleur se reflète dans les dernières cartes météorologiques de Netweather, avec des températures maximales prévues pour atteindre 25 ° C le 24 août. Elles seront légèrement inférieures à 24 ° C à East Anglia la veille, avant d’augmenter d’un degré 24 heures plus tard et atteignant des sommets de 25C à Londres.

Pendant ce temps, les températures devraient atteindre un maximum de 27 ° C dans le nord de la France, suggérant que la bande de haute pression et l’augmentation de l’air chaud se rapprochent du Royaume-Uni.

En prévision de la période du 23 au 29 août, BBC Weather a déclaré sur son site Web que les fronts météorologiques de l’Atlantique seraient déviés vers le nord vers l’Islande au lieu de se déplacer vers le Royaume-Uni depuis l’ouest.

Cette bande de haute pression augmentera également la température de l’air au-dessus de la tête, les températures devant être “largement supérieures à la moyenne pendant de nombreux jours”.

BBC Weather a déclaré sur son site Web: “Pour la dernière semaine complète de l’été météorologique, une fois que le creux du week-end s’éloignera, nous nous attendons à une forte pression à travers le Royaume-Uni.

“Cela gardera le temps plus calme et généralement estival.

“Les vents auront tendance à être légers avec des fronts météorologiques atlantiques déviés vers le nord vers l’Islande au lieu de se déplacer vers le Royaume-Uni depuis l’ouest.

“Comme la haute pression reste plus longtemps au-dessus de la tête, cela aidera à réchauffer l’air coincé au-dessus de la tête, nous prévoyons donc que les températures seront largement supérieures à la moyenne pendant la plupart des jours.”

Cet air de plus en plus chaud augmente également les chances qu’une vague de chaleur brûle le pays et reflète presque ce qui s’est passé en juillet, lorsque la haute pression s’est installée au-dessus et a lentement réchauffé une masse d’air par ailleurs légèrement chaude.

Mais si cette bande anticyclonique se déplace vers l’Allemagne, ce seront eux qui subiront “l’effet de réchauffement progressif”, qui verrait les vents se renforcer légèrement et se décaler vers le sud-ouest, apportant un peu d’air atlantique tropical.

Ce serait toujours un modèle chaud, mais il est peu probable qu’il atteigne des proportions de canicule à moins que les vents ne se déplacent du sud et remontent d’Espagne.

BBC Weather a conclu: “Nous avons une grande confiance dans la haute pression et les températures supérieures à la moyenne, mais une confiance plus faible à quel point il fera chaud car cela sera très sensible à la position exacte de l’anticyclone.

“L’une des trois situations est probable, avec le vent chaud du sud peut-être le moins probable des trois avec seulement 10 pour cent de chances. Les vents tropicaux du sud-ouest ont environ 25 pour cent de chances.”

Pour la période du 22 au 31 août, le Met Office a déclaré que “les températures restaient très probablement proches, ou plutôt supérieures à la moyenne, avec des vagues de chaleur probables parfois”.

Mais la prévision prévient également : “La confiance est faible pour entamer cette période, avec des incertitudes sur les détails d’une zone de basse pression qui est susceptible d’être en charge.

“Au départ instable, en particulier dans le sud, avec de fortes pluies et des averses dimanche.

“Les conditions devraient s’améliorer la semaine prochaine, avec beaucoup de temps sec avec des éclaircies occasionnelles.

“Ces conditions plus stables pourraient persister tout au long de la semaine, mais la pluie et les averses pourraient à nouveau se développer.

“C’est très probablement vers le sud avec des pluies très probablement venant de l’ouest.

“Les vents devraient être faibles en début de période avant peut-être de s’intensifier au cours de la semaine, en particulier si le temps instable arrive de l’ouest.”