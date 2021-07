Prévisions à long terme au Royaume-Uni: la Grande-Bretagne fait face à une explosion africaine brûlante alors que la vague de chaleur revient – nouvelles cartes | Météo | Nouvelles

Météo au Royaume-Uni: le Met Office prévoit des nuages ​​​​et de «fortes averses»

Les dernières cartes thermiques de Netweather montrent des températures atteignant 23 ° C dans le Kent et à Londres dans le sud-est le mardi 13 juillet. Les régions environnantes, notamment Hertfordshire et Essex, ainsi que Leeds et Bradford dans le Yorkshire, pourraient également se prélasser à 22 ° C le même jour. . Les températures pourraient devenir encore plus chaudes un jour plus tard le mercredi 14 juillet, alors que l’Essex et le Kent voient 24°C.

Les prévisions à long terme de Netweather ont ajouté que la chaleur pourrait rester, car la haute pression envoie un nouvel air chaud d’Afrique du Nord au Royaume-Uni entre le lundi 19 juillet et le mardi 27 juillet.

La prévision a déclaré: “Le signal d’anticyclone diminue au cours de cette période, suggérant que le temps pourrait redevenir plus instable en provenance de l’ouest, en particulier vers la fin de la période.

« Il y a un potentiel de chaleur notable au cours de cette semaine, car les températures ont augmenté en Afrique du Nord, en Espagne et au Portugal, et à mesure que le beau temps s’effondre, nous pouvons puiser dans une partie de cet air chaud, bien que la confiance dans cette plage soit relativement faible. .

“Il y a donc une confiance assez élevée dans les températures supérieures à la moyenne au cours de cette semaine, très probablement d’environ 2°C.

Prévisions à long terme au Royaume-Uni : la Grande-Bretagne est prête à se prélasser dans l’air chaud d’Afrique du Nord (Image : WXCHARTS/GETTY)

“La confiance dans l’ensoleillement et les précipitations est un peu plus faible, mais il est plus probable qu’elle soit plus sèche que la moyenne dans le nord et l’est de l’Écosse, les précipitations supérieures à la moyenne étant plus susceptibles d’affecter le sud de l’Angleterre.”

La BBC a également prédit que des températures plus chaudes entraîneraient une vague de chaleur d’ici la fin juillet.

Les prévisions à long terme entre le lundi 12 juillet et le dimanche 25 juillet indiquaient : « À partir de la mi-juillet, nous devrions avoir des pluies moins fréquentes avec des périodes sèches et des températures légèrement plus élevées.

“Tout d’abord, il n’est pas exclu que des flux d’ouest instables puissent se développer plus largement et apporter des pluies plus fréquentes dans davantage de zones.

Prévisions à long terme au Royaume-Uni : le sud-est pourrait se prélasser à des températures plus chaudes (Image : NETWEATHER)

“Cependant, la plus grande possibilité est contraire à cela: une haute pression pourrait se développer plus fortement à proximité des îles britanniques et produire des conditions plus sèches et plus chaudes assez largement.

“Il y a certainement des évolutions de modèles informatiques qui suggèrent que cela est possible, mais il y en a une minorité pour le moment, et c’est environ 30% de chances.

“En effet, les modèles ont souhaité créer une haute pression assez forte sur et autour de la Scandinavie jusqu’à la mi-juillet, ce qui serait un modèle très chaud avec des chances de développement de vagues de chaleur.”

Et le Met Office a prédit « un ensoleillement prolongé » et des « vagues de chaleur » pour cuire de nombreuses régions vers la fin du mois.

Prévision à long terme au Royaume-Uni : la chaleur pourrait remonter à travers l’Europe depuis l’Afrique (Image : WXCHARTS)

Les prévisions entre le mardi 13 juillet et le mercredi 28 juillet indiquaient : « Des températures généralement plutôt chaudes ou localement très chaudes dans les zones les plus ensoleillées.

“Au cours de la nouvelle semaine, des épisodes ensoleillés et des averses, ou peut-être des épisodes de pluie plus longs, sont très probables dans la moitié sud du Royaume-Uni, les régions nord et est étant susceptibles de connaître le meilleur par temps beau et sec.

“Les températures sont très probablement supérieures à la normale, notamment en cas d’ensoleillement prolongé dans certaines parties du nord-est.

“Les vents seront parfois forts, avec des coups de vent côtiers à l’ouest et au nord-ouest.”

Prévisions à long terme au Royaume-Uni : l’air chaud pourrait atteindre le Yorkshire le mois prochain (Image : NETWEATHER)

Avant tout cela, juillet semble susceptible de commencer sur une note instable, alors que vendredi voit des sommets de 25C atteindre Londres.

Mais le démarrage à chaud devrait être écourté car la grêle et les orages arrivent rapidement.

Nick Finnis de Netweather a déclaré: “Vendredi, une haute pression s’installe à travers le Royaume-Uni, il devrait donc y avoir du soleil pour la plupart, même dans l’est de l’Angleterre – où il a été nuageux la plupart de la semaine.

“Le nuage se formera tout au long de la journée – ce qui pourrait apporter des averses bien dispersées à travers l’Angleterre et le Pays de Galles dans l’après-midi, mais la plupart leur échapperont probablement.

Prévisions à long terme au Royaume-Uni : toute la Grande-Bretagne pourrait profiter de vagues de chaleur en juillet (Image : WXCHARTS)

BBC Weather: les températures devraient augmenter dans certaines parties du Royaume-Uni

“Plus chaud encore, des températures atteignant 25C à Londres, 23C à Cardiff, 21C à Belfast, 20C à Edimbourg.

“Les hautes pressions ne durent pas longtemps avant que les basses pressions n’arrivent de l’Atlantique samedi, de sorte que le temps devenait de plus en plus instable du sud-ouest au cours du week-end.

“Des creux et un front froid se déplaçant vers le nord-est à travers l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Irlande samedi avant la basse pression à l’ouest de l’Irlande introduiront des averses dans de nombreuses parties de la journée, dont certaines seront lourdes de grêle et de tonnerre.

“L’ouest de l’Ecosse reste peut-être principalement sec et ensoleillé, peut-être quelques averses pour l’est de l’Ecosse s’éloignent de la mer du Nord.”