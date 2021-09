Prévisions à long terme au Royaume-Uni : la plongée dans l’Arctique provoque de fortes pluies et une chute de -12 °C – Les graphiques deviennent bleus | Météo | Nouvelles

Non seulement le Royaume-Uni subira de fortes et longues périodes de pluie, mais les températures pourraient être aussi basses que -10C (14F) que ce qui est prévu pour la période de l’année. Alors que les Britanniques ont été touchés par une brève période d’ensoleillement estival, les graphiques montrent maintenant que certaines parties de la côte sud pourraient voir le mercure chuter de -12C (10f) en dessous de la moyenne. En combinaison avec un souffle d’air froid de l’Atlantique se mélangeant à des rafales arctiques, les Britanniques seront également frappés par un front de pluie torrentielle le 1er octobre.

Selon les graphiques de WX Charts, les Britanniques pourraient subir des précipitations avoisinant les 5 mm pour commencer le mois.

Cette forte pluie sera centrée sur le Pays de Galles, le sud-ouest et certaines parties des Midlands et le nord de l’Angleterre en début de journée le 1er octobre.

Au fur et à mesure que la journée avance, cependant, le sud-est et Londres seront également trempés par la forte bande de temps humide.

Commentant la période entre le 25 septembre et le 4 octobre, le Met Office a également mis en garde contre de fortes précipitations.

En raison de la forte bande de temps humide, le prévisionniste a mis en garde contre des “coups de vent côtiers” pour certaines parties du pays.

Ils ont déclaré: “Des conditions généralement instables devraient se poursuivre à travers le Royaume-Uni, avec des averses et des périodes de pluie plus longues, parfois fortes, entrecoupées d’interludes plus secs et plus ensoleillés.

“En octobre, une division nord-sud très générale des conditions météorologiques est susceptible de se former.

“Le nord devrait connaître les conditions les plus instables, des épidémies de pluie, parfois fortes, et des vents forts, peut-être des coups de vent côtiers.”

JUST IN: Brexit LIVE: Bulls****er Barnier “mis à l’écart” de la meilleure arme

Pour la plupart, la moyenne à travers le pays devrait atteindre 5C (41F) à 12 heures le 1er octobre.

Selon les prévisions pour cette semaine, la BBC rapporte de fortes chances de températures plus chaudes.

Ils ont ajouté, cependant, qu’un temps humide pourrait être attendu d’ici la fin de la semaine se terminant le 27 septembre.

Ils ont déclaré: “Le début de la semaine devrait voir un ciel plus sec et plus ensoleillé pendant un certain temps.

“Les hautes pressions se déplaceront vers le sud à travers le nord de l’Europe et s’affaibliront, et en milieu de semaine, un front froid commencera à pousser du nord-ouest.

“Ce premier front est susceptible d’apporter quelques pluies sur la moitié nord du pays, mais d’ici la fin de la semaine et le week-end, un temps pluvieux est largement attendu.