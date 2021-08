Météo au Royaume-Uni : le Met Office prévoit du soleil et des averses

La haute pression de la mer Méditerranée devrait balayer le Royaume-Uni à la mi-août après un début de mois pluvieux. Les dernières cartes thermiques de Netweather prennent une teinte rouge foncé pour montrer l’air chaud saisissant l’Europe le jeudi 19 août, la France atteignant des sommets torrides de 36 ° C. Les cartes montrent ensuite l’air chaud se déplaçant vers le sud-est de l’Angleterre le même jour, alors que Londres, le Kent et l’Essex sont saisis par 29C.

Ailleurs, le Yorkshire, Manchester et Bristol pourraient également se prélasser dans des sommets de 27C.

Brian Gaze, prévisionniste chez Weather Outlook, a également partagé une carte de la chaleur brûlante balayant le nord-ouest de l’Europe au milieu du mois.

Il a prédit un “modèle très chaud” potentiellement à pousser vers le Royaume-Uni au cours des deux prochaines semaines.

Il a écrit sur Twitter: “European 12z mettant en place un modèle potentiellement très chaud vers la fin de la course de 10 jours.”

Prévisions à long terme au Royaume-Uni : la Grande-Bretagne pourrait brûler au cours des prochaines semaines (Image : NETWEATHER/GETTY)

M. Gaze a ajouté que le mois d’août pourrait commencer sur une note mitigée, les périodes chaudes étant interrompues par des averses orageuses.

Mais il a ajouté que la deuxième partie du mois pourrait voir d’autres “périodes très chaudes”.

Le prévisionniste a déclaré: “La première moitié sera mélangée avec des averses ou des périodes de pluie plus longues mais aussi des périodes chaudes et fines.

“Le temps le plus sec sera probablement dans le sud et l’est, mais un risque accru de fortes averses ou d’orages signifie que les variations locales pourraient être importantes.

Prévisions à long terme au Royaume-Uni : les températures pourraient atteindre 36 °C en France (Image : NETWEATHER)

« Les températures devraient être supérieures à la moyenne lorsqu’elles sont agrégées sur l’ensemble de la période.

“En seconde mi-temps, les chances de périodes stables et très chaudes augmentent.

“Des averses de pluie sont encore probables, en particulier dans le nord et l’ouest.”

Les prévisions à long terme du Met Office entre le jeudi 19 août et le jeudi 2 septembre, les températures supplémentaires pourraient monter “au-dessus de la moyenne” à mesure que le mois avance.

Prévisions à long terme au Royaume-Uni : l’air chaud en provenance d’Europe pourrait balayer le Royaume-Uni (Image : PERSPECTIVES MÉTÉO)

Les prévisions ont déclaré: “Bien que la confiance soit très faible au cours de cette période, une poursuite de conditions changeantes est très probable.

“Un temps plus calme pourrait se développer, en particulier vers le nord et le nord-est du Royaume-Uni.

“Les températures sont susceptibles d’être supérieures à la moyenne, avec un potentiel de temps plus chaud plus tard dans le mois avec des précipitations très probablement inférieures à la moyenne.”

BBC Weather s’attendait également à ce que des conditions météorologiques “d’été” arrivent vers la fin août, car la haute pression pourrait potentiellement passer de la mer Méditerranée en Europe.

Prévisions à long terme au Royaume-Uni: le sud-est de l’Angleterre pourrait se prélasser dans des sommets de près de 30 ° C (Image: WXCHARTS)

Les prévisions entre le lundi 16 août et le dimanche 29 août indiquaient : « La haute pression pourrait devenir plus influente dans la seconde moitié du mois, repoussant les dépressions vers le nord et permettant des températures plus chaudes, plus sèches et plus estivales. conditions météorologiques.

Au début, la mi-août verra probablement la poursuite de la tendance instable, plus fraîche et plus humide que nous attendons pour la première moitié du mois.

“Alors que les hautes pressions poussent lentement vers le nord depuis la mer Méditerranée, les systèmes de basse pression pris dans la trajectoire de la tempête et entraînés par le courant-jet seront également déviés vers le nord.

Prévisions à long terme au Royaume-Uni : la haute pression pourrait faire monter les températures en flèche (Image : WXCHARTS)

“Un temps plus sec devrait s’étendre du sud, et cela apportera également une masse d’air plus chaude et plus tropicale au Royaume-Uni.

“Les températures devraient avoir tendance à être plus chaudes que la normale jusqu’à la fin août, avec des jours très chauds ou chauds possibles si la haute pression se déplace trop longtemps au-dessus de la tête.

« Si le pic persiste au-dessus, une vague de chaleur peut également se développer, mais la confiance est faible à ce sujet.

“Les chances de chaleur augmentent plus tard dans le mois, mais la haute pression devra se déplacer au bon endroit pour que cela se produise.”