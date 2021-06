Prévisions à long terme au Royaume-Uni : la vague de chaleur reviendra alors que la Grande-Bretagne se prépare à brûler en SEMAINES | Météo | Nouvelles

BBC Weather : certaines régions du Royaume-Uni devraient être frappées par de violentes tempêtes

Le sud-est de l’Angleterre est confronté à des conditions « chaudes ou très chaudes » tandis qu’un « temps sec, stable et chaud » est attendu dans tout le pays. Les précipitations seront moyennes pour la période de l’année, bien que quelques orages puissent frapper le sud-est.

Les cartes météorologiques de WXCharts montrent que les températures atteindront 25 °C à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre le 3 juillet.

Les températures de 24°C s’étendront jusqu’aux Midlands anglais, avec un maximum de 23°C pour le Pays de Galles.

Les zones plus au nord et à l’ouest seront plus fraîches, avec 18 °C pour les Cornouailles et aussi peu que 12 °C pour le nord de l’Écosse.

Cependant l’est de l’Ecosse devrait s’attendre à plus de chaleur, avec 21C pour Aberdeen et 19C pour Edimbourg.

Les températures atteindront 25 °C pour Londres le 3 juillet (Image : GETTY/WXCHARTS)

Des températures de 25C sont prévues le 3 juillet (Image: WXCHARTS)

Les températures vont encore grimper dans le sud-est de l’Angleterre le 4 juillet, atteignant des sommets de 26°C juste à l’ouest de Londres.

Birmingham et Manchester profiteront du 24C tandis que Newcastle connaîtra le 23C.

Le Pays de Galles sera un peu plus frais, avec des maximums de 21 ou 22°C pour Cardiff.

Le centre du Pays de Galles pourrait voir 23C, tandis que les températures chutent à 17-18C pour le nord du pays.

La vague de chaleur se poursuivra jusqu’au dimanche 4 juillet (Image: WXCHARTS)

En Irlande du Nord, Belfast devrait connaître des températures de 19 °C, avec des maximales de 20 °C plus au nord.

Edimbourg culminera entre 22C et 24C, avec un temps chaud s’étendant jusque dans les hautes terres.

Les lectures pourraient atteindre 25 ° C dans les hautes terres, avec une bande chaude entre Aberdeen et Inverness.

Cependant, les îles occidentales seront plus fraîches vers 13°C.

“Nous allons probablement voir des périodes de temps sec, stable et chaud” (Image: GETTY)

“Les régions du sud-est peuvent connaître des conditions chaudes ou très chaudes” (Image: GETTY)

La partie la plus froide du Royaume-Uni devrait être les îles Shetland, où les températures ne devraient pas dépasser 12 ° C.

Pour début juillet, le Met Office prédit : « Nous verrons probablement des périodes de temps sec, stable et chaud entrecoupées de jours occasionnels de nuages ​​plus épais, de pluie et de vents plus forts.

« Les températures devraient être proches de la moyenne nationale.

“Les régions du sud-est peuvent parfois connaître des conditions chaudes ou très chaudes, mais celles-ci sont probablement compensées par des interludes plus frais venant de l’ouest.”

Météo BBC : pluies torrentielles et orages à travers le Royaume-Uni

Plus loin dans les prévisions du Met Office de juillet : « Nous sommes susceptibles de voir des périodes de temps sec, stable et chaud entrecoupées de jours occasionnels de nuages ​​​​plus épais, de pluie et de vents plus forts.

« Les températures devraient être proches de la moyenne nationale.

“Les régions du sud-est peuvent parfois connaître des conditions chaudes ou très chaudes, mais celles-ci sont probablement compensées par des interludes plus frais venant de l’ouest.”

Pendant ce temps, le prévisionniste de Netweather TV Ian Simpson pour la période du 28 juin au 4 juillet a déclaré : « Il y a un signal pour que la pression devienne relativement élevée à l’est du Royaume-Uni à la fin de la semaine, ce qui pourrait entraîner un temps plus chaud s’établissant en particulier dans l’est. de la Grande-Bretagne, avec des vents soufflant du sud ou du sud-ouest, et un potentiel d’éruptions orageuses.

En regardant plus loin en juillet, il a ajouté : « Il y a un signal assez fort pour une pression supérieure à la moyenne et des précipitations inférieures à la moyenne pendant cette période, avec des températures supérieures à la normale, peut-être sensiblement.

La Grande-Bretagne est prête pour un “temps chaud/chaud et sec et ensoleillé” (Image: GETTY)

“Bien qu’il y ait beaucoup d’incertitudes sur les spécificités du modèle, il semble probable qu’une haute pression se développera à travers le pays depuis le sud et l’est pendant au moins une partie de cette période, entraînant une période de temps chaud / chaud et ensoleillé sec. , avec un temps relativement instable et plus frais qui se produira probablement tôt et tard dans la période.

“Les températures moyennes sont probablement d’environ 2 à 3 °C au-dessus de la normale à long terme pour la plupart, et il est probable qu’elles soient généralement plus sèches et plus ensoleillées que la normale.”

Les précipitations devraient être moyennes pour la période de l’année, bien que quelques orages puissent frapper le sud-est.

La BBC a déclaré: “Cela apportera de la pluie et des vents accrus principalement dans les régions du nord et de l’ouest avec des températures proches de la normale.”

“Il pourrait y avoir des différences significatives dans les quantités de précipitations entre Londres et Glasgow ou Belfast.”