Prévisions à long terme au Royaume-Uni : l’air norvégien amer vire au violet sur les cartes alors que le gel frappe | Météo | Nouvelles

Les températures sont sur le point de chuter à des creux glacials de -10 ° C plus tard ce mois-ci alors que l’hiver arrive en force. Des cartes météorologiques terrifiantes montrent une vaste zone de dépression à travers le Royaume-Uni à partir du 21 novembre.

Les graphiques de la température de l’air montrent un système météorologique effrayant qui tourbillonne vers la Grande-Bretagne depuis l’Atlantique, l’Islande et la Norvège.

À partir de dimanche prochain, les cartes de température à 850 hPa montrent que tout le pays devient bleu glacier, ce qui indique des minimums de 0C et -5C.

Le système météorologique semble se renforcer à travers le pays jusqu’au milieu de la semaine alors que le Royaume-Uni vire ensuite au violet foncé.

Les cartes de température de l’air suggèrent que cela pourrait entraîner des creux compris entre -5C et -10C.

« Les soirées peuvent devenir suffisamment fraîches pour que de fortes gelées se développent. Des conditions plus sèches et moins venteuses devraient également évoluer au cours de la semaine, notamment en Irlande du Nord et au Pays de Galles.

« Il subsistera un risque de passage d’un système dépressionnaire à travers la mer du Nord au début de la semaine avant que la menace ne se déplace davantage vers l’est. »

La prévision à long terme de Netweather.TV du 22 novembre ajoute que la chute des températures pourrait augmenter la menace de neige sur les hauteurs.

Il dit: «Cette période s’annonce plus froide que la moyenne, avec des vents principalement du nord-ouest et des chances d’une ou deux explosions du nord, devenant probablement anticyclonique vers la fin de la période avec des hautes pressions venant du sud-ouest.

« Les chutes de neige semblent probables sur les hauteurs dans le nord, mais avec juste une légère chance que la neige pénètre à des niveaux inférieurs, et il semble peu probable qu’il y ait de la neige à des niveaux bas dans le sud.

« Particulièrement en fin de semaine, le gel et le brouillard peuvent se généraliser la nuit. »