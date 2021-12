Prévisions à long terme au Royaume-Uni : le front atlantique et 18 cm de neige vont battre la Grande-Bretagne lors du dévastateur du Nouvel An | Météo | Des nouvelles

Selon les graphiques des prévisionnistes, un front atlantique tourbillonnant devrait frapper le Royaume-Uni le soir du Nouvel An. Tel est le front météorologique violent, la pluie devrait tomber entre 5 et 10 mm par heure le 31 décembre. Le pire du front météorologique sera confiné au nord de l’Angleterre et de l’Écosse.

Selon les graphiques de WXCharts, Newcastle et Carlisle verront plus de 5 mm de pluie par heure le soir du Nouvel An.

L’ensemble de l’Écosse connaîtra la pire des pluies avec des graphiques montrant des précipitations entre 2 et 5 mm par heure pour la majeure partie du pays.

Alors que la pluie sera localisée dans le nord de l’Angleterre et de l’Écosse, les prévisionnistes ont mis en garde contre le risque de neige à travers le Royaume-Uni.

Les graphiques montrent des parties du Pays de Galles enregistrant jusqu’à 18 cm de neige le jour du Nouvel An.

Certaines parties du nord de l’Angleterre peuvent voir 13 cm, tandis que les Highlands peuvent voir jusqu’à 15 cm le 1er janvier.

Commentant les prévisions entre le 31 décembre et le 14 janvier, la première partie de la période pourrait voir de plus longues périodes de neige, a rapporté le Met Office.

Le Met Office a déclaré: « Toutes les périodes instables sont très probablement pour le nord-ouest, avec des vents parfois plus forts, et quelques averses ou des périodes de pluie plus longues et un potentiel de zones de neige. »

Les graphiques de température montrent que le mercure est tombé en dessous de zéro dans de nombreuses régions du pays le 1er janvier.

JUST IN: BBC Weather: des vents de 60 mph frappent l’Écosse alors que le brouillard perturbe les navetteurs

Le sud de l’Angleterre devrait connaître des températures proches de -2C le 31 décembre.

Les Midlands varieront entre -2 et -4C le 31 décembre, tandis que les hautes régions du nord de l’Angleterre pourraient même tomber à -8C.

En Ecosse, le mercure devrait se situer entre -3 et -5C en Ecosse en raison du front atlantique.

Pour la période du 21 au 30 décembre, le Met Office ajoute : « Le début de cette période semble être réglé et principalement sec avec de grandes quantités de nuages. De la brume isolée et des plaques de brouillard se développent dans des zones plus claires.

« En général, la quantité de nuages ​​aura tendance à diminuer avec le temps, avec une augmentation correspondante du risque de brouillard et de gel pendant la nuit, qui peuvent être lents à se dissiper le jour dans certaines régions.

« Vers le milieu de la période, il y a de plus en plus de chances qu’un temps plus instable et plus venteux affecte le Royaume-Uni, avec de la pluie et peut-être de la neige, possible pour certains endroits.

« Les températures seront généralement proches à inférieures à la normale, peut-être plutôt froides dans le sud, froides là où le brouillard persiste, et localement douces dans le nord et le nord-ouest. »