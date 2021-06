Prévisions à long terme au Royaume-Uni : le panache espagnol frappera le Royaume-Uni avec une explosion torride en juillet – Cartes thermiques | Météo | Nouvelles

Météo au Royaume-Uni: le Met Office prévoit un soleil chaud

Le Met Office a prédit que juillet pourrait être rempli de périodes “très chaudes” alors que les températures montent au-dessus de la normale. Les dernières cartes thermiques de Netweather montrent le mois prochain le coup d’envoi avec des sommets de 24 ° C brûlant le Kent dans le sud-est de l’Angleterre, le vendredi 2 juillet. Ailleurs, des sommets de 22 ° C pourraient atteindre la côte sud, notamment Brighton, Portsmouth et Southampton, tandis que Birmingham en les Midlands atteignent également les mêmes températures.

Le North Yorkshire, Nottingham et Sheffield pourraient être touchés par 20 ° C et certaines parties du centre de l’Écosse pourraient également étouffer à 22 ° C le même jour.

La chaleur devrait également persister jusqu’au jeudi 8 juillet, avec les cartes montrant 21C frappant Londres et le Kent, et également 20C arrivant à Doncaster, Wakefield et Grimbsy.

Tyler Roys, le principal prévisionniste européen d’Accuweather, a prédit que l’air chaud viendrait de pays européens, dont l’Espagne ou la France, le mois prochain.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Il y a de fortes chances qu’il fasse plus chaud cet été pendant un jour ou deux.

Prévisions à long terme au Royaume-Uni : la Grande-Bretagne pourrait être soufflée d’air chaud en provenance d’Europe (Image : WXCHARTS/NETWEATHER)

“La plupart sinon tout l’air chaud viendra du sud, donc de l’Espagne/du Portugal et de la France.

“Donc, un vent du sud ou du sud-ouest sera en grande partie responsable de l’air chaud entrant dans le sud du Royaume-Uni.”

Brian Gaze, prévisionniste chez Weather Outlook, a ajouté que juillet pourrait également voir des conditions mitigées, car tout temps chaud pourrait être interrompu par des épisodes de pluie.

Il a déclaré à Express.co.uk : “Pour le moment, les choses semblent assez mitigées à l’approche du mois de juillet.

Prévisions à long terme au Royaume-Uni : l’air chaud pourrait passer de l’Espagne ou de la France (Image : WXCHARTS)

“Il semble qu’il y aura des périodes plus sèches, mais aussi des averses ou des périodes de pluie plus longues.

“Je pense que les choses semblent plus mitigées que ces derniers étés.”

Le Met Office a déclaré qu’il pourrait y avoir des conditions météorologiques instables entre le mercredi 7 juillet et le jeudi 22 juillet, mais que des “jours très chauds” pourraient arriver pendant cette période.

La prévision a déclaré: “Les températures seront chaudes pour la plupart, bien que localement supprimées en raison du temps instable.

“La confiance est plus faible plus tard dans la période, bien que dans l’ensemble, un temps beau et sec soit très probable, cependant, il y a des signaux pour de brèves périodes instables avec des averses dans les régions du sud et de l’est, et peut-être des pluies plus prolongées dans le nord-ouest.

Prévisions à long terme au Royaume-Uni: les températures pourraient atteindre 24 ° C le mois prochain (Image: WXCHARTS)

“Les températures seront très probablement supérieures à la normale, avec le potentiel de journées très chaudes ou très chaudes dans le sud.

“Les vents seront probablement légers à modérés partout, avec un flux d’ouest dans les régions du nord et un flux d’est dans le sud.”

Les prévisions à long terme de la BBC entre le lundi 5 juillet et le dimanche 18 juillet prévoyaient également une vague de chaleur potentielle le mois prochain en raison de brèves vagues de chaleur.

Il a déclaré: “Les jours les plus chauds et les plus ensoleillés devraient être principalement de brèves périodes au début de juillet.

“Ceux-ci pourraient devenir un peu plus persistants d’ici la mi-juillet, en particulier dans toute l’Angleterre.

Prévisions à long terme au Royaume-Uni : les vagues de chaleur pourraient être interrompues par de brèves averses (Image : WXCHARTS)

“L’évolution des hautes pressions dans l’Atlantique Nord et son influence sur l’Europe occidentale et septentrionale est le principal facteur d’incertitude pour les prévisions.

“Les modèles informatiques persistent à développer une forte zone de haute pression sur la Scandinavie d’ici la mi-juillet.

“Ce serait un modèle très chaud dans l’ensemble et conduirait à un potentiel de vagues de chaleur.

“Un scénario plus réaliste avec un schéma plus frais interrompu par des périodes chaudes et sèches est privilégié, car l’anticyclone reste stationné au-dessus de l’Atlantique et a du mal à s’implanter en Europe.

“Il y a un risque de 30% que la haute pression s’accumule fortement en Europe, ce qui conduirait à un temps plus chaud ainsi qu’à un risque accru de vagues de chaleur.”