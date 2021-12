Prévisions à long terme au Royaume-Uni : Noël blanc à l’horizon ? Les premiers graphiques prédisent les chutes de neige | Royaume-Uni | Nouvelles

En regardant loin dans l’avenir, les WXcharts montrent que des averses de neige sont prévues à travers le Royaume-Uni dans les jours précédant Noël. Mais une prévision à long terme du Met Office semble impliquer que ce sera un peu plus réglé à Noël.

Auparavant, 11% des stations météorologiques enregistraient des chutes de neige en 2017, mais aucune n’avait signalé de neige au sol.

Ce fut également le cas en 2016, lorsque 6 % des stations ont enregistré des chutes de neige, et en 2015, lorsque 10 % des stations ont vu de la neige.

Il n’y avait aucune trace de neige tombant dans aucune station au Royaume-Uni en 2018 ou en 2019.

Certaines régions d’Écosse devraient connaître de fortes chutes de neige tandis que l’Angleterre pourrait connaître de faibles précipitations.

La Grande-Bretagne pourrait continuer à être frappée par des vents forts et de fortes précipitations cette semaine, alors que la température continue de chuter à -3C dans les zones rurales du nord.

Cependant, les prévisions du Met Office pour la période du mercredi 22 décembre au mercredi 5 janvier ne prévoient pas un Noël blanc.

Il se lit comme suit : « À l’approche de la période de Noël, les températures seront probablement proches de la normale pour la période de l’année, bien que certaines vagues de froid restent possibles.

« Il est susceptible de devenir plus calme vers Noël et vers le Nouvel An avec un risque accru de gel et de brouillard pendant la nuit pendant les périodes plus claires. »

Rachel Ayers, météorologue opérationnelle principale, a déclaré à Express.co.uk : « Pour le moment, il semble que nous nous dirigeons vers une période météorologique plus stable vers la fin de la semaine prochaine, bien qu’il y ait une chance de quelques sorts instables très probablement à travers le nord et ouest.

« Avec une plus grande chance de temps calme, il y a une probabilité croissante de brouillard et de gel pour beaucoup pendant la période de Noël et du nouvel an. »

Selon le Met Office, il n’y a eu que quatre occasions au Royaume-Uni au cours des 51 dernières années où plus de 40 % des stations britanniques ont signalé de la neige au sol à 9 heures du matin.

