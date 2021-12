Après la désastreuse tempête Arwen, qui a apporté des vents hivernaux et recouvert de nombreuses zones de neige, le Royaume-Uni a connu un mardi plutôt doux. Cependant, les prochains jours devraient faire chuter la température à un «frisson normal pour début décembre» à l’approche du week-end avec de la neige prévue dans certaines régions.

Le météorologue d’AccuWeather, Jim Andrews, a déclaré à Express.co.uk : « La prochaine zone de basse pression entraînera des épidémies de pluie jeudi soir jusqu’à vendredi.

« Un peu de neige peut tomber pendant la nuit dans les zones plus hautes et plus froides avant qu’un certain rebond de la température ne se produise vendredi. »

Cependant, malgré la baisse des degrés, le météorologue a confirmé que les navetteurs ne devraient pas subir de perturbations importantes.

Il a poursuivi: «Une zone de basse pression plus forte et plus complexe perturbera le temps au Royaume-Uni ce week-end.

Le Met Office a prédit que mercredi aura un démarrage plus froid par rapport au doux mardi.

Le météorologue britannique a tweeté : « Nous nous réveillerons tous avec un départ plus frais le #WednesdayMorning avec du #soleil et des averses à travers le Royaume-Uni.

« Des vents forts affecteront les régions côtières, en particulier le nord-est de l’Angleterre, et des averses pourraient tomber sous forme de #neige sur certaines parties du nord de l’Écosse. »

Cette mise à jour intervient après que la tempête Arwen a frappé la Grande-Bretagne et causé des dommages estimés à un million de foyers et d’entreprises et laissé des milliers de foyers sans électricité.

Le mauvais temps du week-end a piégé au moins 60 parieurs dans le plus haut pub du Royaume-Uni dans les Yorkshire Dales pendant trois nuits avant qu’un chasse-neige ne sauve le groupe lundi matin.

Le temps froid a même interrompu ITV, I’m a Celebrity, avec Storm Arwen détruisant les studios pop-up du château de Gwrych.