Prévisions à long terme: la Grande-Bretagne va cuire dans la vague de chaleur de trois jours aux Açores de 28 ° C – de nouvelles cartes deviennent ROUGES | Météo | Nouvelles

Les graphiques de température de Netweather montrent qu’entre le 16 et le 18 juillet, le mercure dans une grande partie du Royaume-Uni atteindra jusqu’à 28 °C (82,4 °F). Les cartes de Netweather, basées sur les données du modèle GFS, virent au rouge foncé à travers l’Angleterre, le Pays de Galles et le sud de l’Écosse avec la haute pression venant des Açores.

Le mercure pourrait atteindre 28 °C (75,2 °F) dans le sud-est de l’Angleterre et à Londres le 17 juillet, alors qu’une haute pression règne au-dessus du Royaume-Uni.

D’autres parties de l’Angleterre ce jour-là voient des températures comprises entre 23C (73,4F) et 26C (78,8F) tandis que l’Écosse verra des plages plus modestes entre 14 et 18C (57,2-69,8F).

La plupart des régions du Pays de Galles seront saisies par une chaleur de 23 ° C (73,4 ° F).

Le pic de 28C (82,4F) le samedi 17 juillet sera également égalé le vendredi 16 juillet tandis qu’il y aura des sommets de 27C (80,6F) le dimanche 18 juillet, également dans le sud de l’Angleterre.

Les prévisions à long terme de Netweather entre le lundi 12 juillet et le dimanche 18 juillet prévoyaient également que les températures pourraient être beaucoup plus chaudes.

Selon les prévisions, la pression devrait être “relativement élevée au nord de la Grande-Bretagne et au-dessus de la Scandinavie”.

Les prévisions suggèrent qu’une dorsale anticyclonique dérivera vers le nord-est depuis les Açores et se reliera à un anticyclone scandinave, couvrant une grande partie des îles britanniques.

Il a ajouté: “Cela indique des conditions plus sèches et plus stables généralement pour une grande partie du Royaume-Uni, et probablement une bonne quantité de soleil pour la plupart”

Pendant ce temps, des périodes ensoleillées sont prévues pour le sud et les Midlands en Angleterre et dans tout le pays de Galles dimanche avec des sommets de 22 ° C, ce qui est légèrement inférieur à la moyenne pour cette période de l’année.

Greg Dewhurst, météorologue principal au Met Office, a déclaré: “Notre message principal tout au long du week-end est qu’il est probable, où que vous soyez au Royaume-Uni, de fortes averses.

“Soyez prêt si vous voyagez au cours des deux prochains jours avec ces orages violents et violents.”

Au cours de la nuit de ce soir, le temps sera humide pour beaucoup, avec de la pluie pour une grande partie de l’Écosse, de l’Irlande du Nord et de l’Angleterre, et des averses pour le Pays de Galles.

Cependant, la pluie va être forte pour le sud et le centre de l’Écosse ainsi que le nord de l’Angleterre après minuit avec des vents doux du sud-ouest.

Le mercure ce soir verra les températures à travers le pays se situer entre 12C (53,6F) et 16C (60,8F), ce qui est également le cas en Écosse.

Le nord de l’Angleterre connaîtra des températures comprises entre 15C (59F) et 16C (60,8F), le Pays de Galles 13C (55,4F) à 14C (57,2F) tandis que le sud de l’Angleterre connaîtra des conditions moyennes avec des températures comprises entre 14C (57,2F) et 16C (60,8F). ).

Avant lundi, il y aura de la pluie pour l’Écosse et le nord de l’Angleterre, souvent abondantes dans certaines parties de l’Écosse.

Il y aura des averses éparses dans les régions du sud tout au long de la journée, tandis que la pluie arrivera dans le sud-ouest de l’Angleterre pendant la soirée et cette pluie sera forte par endroits.

Les températures de demain se situeront entre 13C (55,4F) et 20C (68F) avec les plus hautes dans l’est et le sud-est de l’Angleterre.

Le nord de l’Angleterre connaîtra des températures comprises entre 16 °C (60,8 °F) et 19 °C (66,2 °F), tandis que la plupart du pays de Galles connaîtra des températures de 17 °C (62,6 °F).

Pendant ce temps, l’Écosse verra des températures plus modérées entre 13C (60,8F) et 19C (68F).