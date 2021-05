Prévisions à long terme: «Le goût de l’été» alors que l’air «chaud» grésille au Royaume-Uni – La carte du temps passe à l’orange | Météo | Nouvelles

Alors que beaucoup ont été inondés par les averses à travers le pays cette semaine, les prévisions à long terme font état d’une bande d’air «chaud» arrivant pour cuire le pays dans la seconde moitié de ce mois. Alors que nous progressons vers le 22 mai, le prévisionniste Netweather rapporte que le nord et le sud de l’Angleterre connaîtront une période essentiellement sèche au cours de la dernière semaine du mois. Bien que le temps ne commencera pas à s’améliorer avant le 15 mai, le prévisionniste a déclaré que le mercure deviendrait «très chaud ou très chaud» à la fin du mois.

Le prévisionniste a prédit quelques nuits froides entre le 15 et le 21 mai, mais une image plus «ensoleillée» devrait arriver au Royaume-Uni.

Pour les deux dernières semaines de ce mois, le prévisionniste a réitéré que la météo sera à son meilleur dans le nord et l’ouest de l’Angleterre.

Se tournant vers la période du 15 au 28 mai, le prévisionniste a déclaré: «Peut-être brièvement plus fin et assez chaud, puis probablement plus frais et instable à nouveau avec des averses.

“Quelques nuits fraîches supplémentaires possibles.

«Une image de plus en plus fine, plus ensoleillée et plus chaude est indiquée vers la fin de cette période, en particulier dans le Nord et l’Ouest.

«Un avant-goût d’été pour la plupart et devenant probablement très chaud ou très chaud.

«Un intervalle orageux humide est possible plus tard, principalement dans le sud, donnant des averses torrentielles localisées.

“Probablement une période principalement sèche dans le nord et l’ouest, mais des averses et des tempêtes aléatoires et des tempêtes probablement surtout dans le sud et l’est.”

Il survient alors que les cartes météorologiques de WxCharts montrent des nuances orange, indiquant des conditions plus chaudes, balaient le pays vers le milieu et la fin de ce mois.

Cette forte averse se répandra dans une grande partie du pays samedi à 10 heures du matin, tandis que le Met Office a émis un avertissement météorologique jaune pour le sud du Pays de Galles.

Dans l’après-midi, la forte averse s’étendra à l’Écosse et au nord de l’Angleterre, bien que de nombreuses régions connaîtront des conditions nuageuses.

Les températures, cependant, varieront entre 14 et 17 ° C pour de grandes parties du pays, bien que les régions d’Écosse connaîtront le 8 ° C – le plus bas du pays.

M. McGivern a déclaré: «Des conditions plus chaudes maintenant pour samedi, mais ce sera un départ humide et venteux aujourd’hui pour une grande partie de l’Angleterre, du Pays de Galles et de l’Irlande du Nord.

“Un départ plus radieux pour l’Ecosse, mais ici, il deviendra humide dans la matinée et en début d’après-midi

«Les pluies les plus abondantes sont probables pour le sud du Pays de Galles où 50 mm de large et 125 mm au-dessus des Brecon Beacons, ce qui pourrait perturber les déplacements.