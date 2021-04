Prévisions à long terme: le graphique passe à l’orange alors que la chaleur torride envahit le Royaume-Uni – nouvelles cartes météorologiques | Météo | Nouvelles

Météo du Met Office: les températures au Royaume-Uni vont monter en flèche

La Grande-Bretagne a jusqu’à présent connu un temps indifférent au cours des deux dernières semaines, avec des températures plongeant dans les chiffres uniques et de la neige s’écrasant dans certaines régions. Mais le mercure a augmenté régulièrement au cours de la semaine dernière, avec des thermomètres atteignant 16 ° C dans certaines régions au cours du week-end. Ce temps chaud s’améliorera encore au début du mois de mai, avec les dernières cartes météorologiques de WXCHARTS devenant orange et les graphiques de Netweather montrant des températures maximales atteignant 20 ° C.

Cependant, au fur et à mesure que cette semaine avance, les températures devraient encore baisser, le graphique des anomalies de température pour le Royaume-Uni devenant bleu mercredi alors que l’air froid balaie tout le pays.

Cela se poursuivra probablement pour le reste de ce mois, avec de petites taches jaunes remplaçant occasionnellement la vague de froid sur les cartes météorologiques.

Les graphiques des anomalies de température, montrant la différence entre les températures attendues et la moyenne pour la période de l’année, deviennent même bleu foncé le 28 avril et devraient le rester pendant au moins deux jours vers la fin du mois.

Mais dans un changement bienvenu, les cartes commencent à redevenir orange le dernier jour du mois, avec une chaleur balayant le Royaume-Uni le 4 mai et tout au long de la première semaine du mois prochain.

Prévisions à long terme: la carte devient orange alors que la chaleur torride balaie le Royaume-Uni (Image: WXCHARTS / GETTY)

Prévisions à long terme: la carte commence à virer à l’orange à la statistique de la semaine prochaine (Image: WXCHARTS)

Demain sera chaud, avec des températures maximales atteignant 16 ° C dans certaines parties du sud de l’Angleterre, avant de tomber à 13 ° C et de chuter jusqu’à 8 ° C dans le nord-est et dans certaines parties de l’Écosse, selon les graphiques de Netweather.tv.

Le mercure augmentera à nouveau vers la fin de cette semaine pour atteindre 13 ° C, les températures restant stables tout au long du week-end prochain.

Lundi prochain, les températures maximales devraient encore augmenter à 16 ° C dans le sud et même atteindre 17 ° C dans une petite partie du pays à seulement 24 heures mardi.

Le mercure baissera légèrement tout au long de la semaine prochaine de quelques degrés avant de remonter à temps pour le premier week-end de mai, les températures maximales revenant à 16 ° C autour de Londres le samedi avant de grimper à 20 ° C dans la capitale dimanche.

LIRE LA SUITE: Les Britanniques affluent vers les plages et les parcs pour profiter du printemps

Prévisions à long terme: une chaleur torride devrait balayer le Royaume-Uni au cours du premier week-end du mois prochain (Image: WXCHARTS)

Cette chaleur printanière se poursuivra au début de la première semaine complète du mois prochain, oscillant entre 15 ° C et 19 ° C.

Dans ses prévisions à long terme pour le samedi 24 avril au lundi 3 mai, le Met Office a déclaré que “la haute pression devrait dominer”, ce qui entraînera un temps sec et lumineux.

Les températures ajoutées par le prévisionniste commenceront à revenir à la moyenne, “se réchauffant légèrement de jour”.

Le Met Office a déclaré: “Généralement beau et sec samedi, avec des périodes ensoleillées et des nuages ​​clairsemés par beau temps, pouvant entraîner des averses dans le nord-est, ainsi que de la pluie dans le sud-ouest.

NE MANQUEZ PAS

Prévisions météo au Royaume-Uni: les cartes deviennent violettes alors que les frappes aériennes glaciales de l’Arctique gèlent [MAPS]

BBC Weather: l’Europe se prépare à de fortes averses alors que les températures augmentent [LATEST]

BBC Weather: Début chaud de la semaine avec l’arrivée d’une mini vague de chaleur [FORECAST]

Prévisions à long terme: les températures maximales augmenteront au début du mois de mai (Image: NETWEATHER)

Prévisions à long terme: le mercure pourrait atteindre 20 ° C le 4 mai (Image: NETWEATHER)

«Des vents violents et d’éventuels coups de vent côtiers restent probables dans le sud-ouest, empêchant les gelées ici; des vents plus légers ailleurs maintiennent le risque de gel pour une grande partie du Royaume-Uni.

«La haute pression devrait dominer, ce qui signifie que la plupart des endroits resteront secs et lumineux, avec quelques plaques de brouillard matinal dans les endroits où les vents sont légers.

«Les températures reviennent progressivement à la moyenne, se réchauffant légèrement de jour, bien que des gelées nocturnes restent probables dans les zones rurales et dans le nord.

“Le plus grand potentiel de pluie et de vents plus forts est probable dans le sud et le sud-ouest, bien que la confiance diminue au début du mois de mai.”

En regardant plus loin, le Met Office a déclaré que “le temps beau et sec devrait être le plus dominant”, ce qui entraînera “beaucoup de périodes ensoleillées”.

Prévisions à long terme: records météorologiques au Royaume-Uni – ensoleillement et températures les plus élevées (Image: EXPRESS)

Cependant, le prévisionniste a averti qu’il pourrait également y avoir «des périodes de pluie plus longues parfois», mais les températures devraient être proches de la moyenne pour cette période de l’année, avec une possibilité de périodes plus chaudes.

Le Met Office a déclaré: «Les conditions météorologiques mixtes, typiques du printemps, sont très probables jusqu’à la première quinzaine de mai.

«Dans l’ensemble, le temps beau et sec devrait être le plus dominant, avec des nuages ​​de beau temps et de nombreuses périodes ensoleillées.

“Cependant, toutes les régions sont susceptibles de voir des averses ou peut-être des périodes de pluie plus longues parfois, avec ces périodes instables plus probables qu’elles ne l’étaient en avril.

“Les températures sont susceptibles d’être proches de la moyenne pour la période de l’année, avec la possibilité de quelques périodes plus chaudes.”