Prévisions à long terme: le Royaume-Uni va cuire au four comme “première vraie chaleur” HITS après les balayages d’air subtropical | Météo | Nouvelles

Le graphique météorologique britannique montre une hausse des températures en mai

La haute pression devrait pénétrer dans le nord-ouest de l’Europe en mai, ce qui pourrait faire monter en flèche les températures dans les régions du sud de l’Angleterre après une fin d’avril pluvieuse et venteuse. Brian Gaze, prévisionniste à The Weather Outlook, a prédit que l’air subtropical balayerait les conditions douces dans le sud-est de l’Angleterre au cours de la deuxième semaine de mai. Les températures pourraient monter en flèche à 22 ° C à Cambridge et à Peterborough le lundi 10 mai, selon WXCHARTS.

Plus au sud, Londres, Kent et Essex pourraient se prélasser à 21 ° C le même jour, les régions du nord, notamment Leeds et les Yorkshire Dales, pourraient également connaître les mêmes températures.

Les régions de l’ouest et du nord-est de l’Angleterre devraient également connaître des chiffres à deux chiffres alors que les sommets du 19e s. Atteindront Liverpool, Stoke et Newcastle.

M. Gaze a déclaré à Express.co.uk: «Certains essais de modèles informatiques suggèrent un changement des conditions météorologiques au cours de la deuxième semaine de mai, avec la possibilité que les zones de basse pression deviennent lentes et se concentrent à l’ouest du Royaume-Uni.

«Si cela se produit, l’air subtropical pourrait être aspiré dans certaines parties du Royaume-Uni, le sud et le sud-est étant les plus susceptibles de connaître des conditions parfois plus chaudes.

Prévisions à long terme: la Grande-Bretagne est prête à des températures de cuisson de 22 ° C (Image: WXCHARTS / GETTY)

«Cependant, il resterait probablement assez instable avec un risque continu d’averses ou de pluies plus longues, en particulier dans le nord et l’ouest.

«À la mi-mai, il y a des signes possibles de sécheresse et de stabilisation pendant un certain temps.

“Il y a aussi des indications provisoires de conditions chaudes vers la fin du mois de mai et c’est souvent la période de l’année où la première vraie chaleur se fait sentir.”

Les températures ajoutées par la BBC pourraient être supérieures à la moyenne d’ici la fin du mois en fonction du positionnement de la haute pression.

LIRE LA SUITE: Prévisions du Met Office: Quand va-t-il se réchauffer en 2021?

Prévisions à long terme: de l’air chaud pourrait passer de l’Europe du Nord-Ouest (Image: WXCHARTS)

Les prévisions à long terme entre le lundi 10 mai et le dimanche 23 mai indiquaient: «Alors que nous nous approchons de la fin mai, la confiance dans les prévisions diminue avec des modèles informatiques qui peinent à cerner le plus haut.

«À ce stade, nous nous tournons généralement vers nos analogues historiques pour obtenir des conseils supplémentaires, où nous examinons les années précédentes qui ressemblent à des modèles météorologiques à grande échelle de cette année.

“Cependant, ceux-ci nous donnent également des signaux mitigés sur la destination de la haute pression.

«Sur la base des facteurs qui, selon nous, seront les plus importants dans les semaines à venir, nous prévoyons que le scénario le plus probable est celui d’une haute pression sur l’Europe du Nord-Ouest, y compris le Royaume-Uni, avant de se déplacer vers l’est vers la fin mai.

NE MANQUEZ PAS

Prévisions de temps froid au Royaume-Uni: la carte devient bleu foncé lorsque l’explosion glacée de 3 jours frappe [FORECAST]

UK Weather News: Une “ perturbation désagréable ” devrait éclater avant la chaleur de 17 ° C [MAPS]

Prévisions météo au Royaume-Uni: un panache subtropical de 17 ° C balayera la Grande-Bretagne [CHARTS]

Prévisions à long terme: une haute pression devrait envoyer des températures en flèche (Image: WXCHARTS)

«Cela entraînerait beaucoup de temps sec, mais commencerait également à augmenter les températures près ou au-dessus de la moyenne.

“La meilleure chance pour des températures au-dessus de la moyenne est avec un vent du sud sur le bord ouest de la haute pression, mais nous devrons peut-être attendre jusqu’à la fin mai pour que ce modèle se développe.”

Les prévisions à long terme du Met Office indiquent également que la fin du mois de mai verra probablement du soleil et des périodes de sécheresse.

Les prévisions entre le vendredi 14 mai et le vendredi 28 mai indiquaient: «Vers la fin de la période, l’incertitude augmente, comme c’est typique du printemps.

Prévisions à long terme: le nord et l’ouest de l’Angleterre pourraient également profiter du soleil en mai (Image: WXCHARTS)

«On s’attend en grande partie à ce qu’il reste instable, même si des périodes de beau temps sec deviendront possibles, surtout à la toute fin de la période.

«Les températures vont probablement commencer à augmenter, mais il est peu probable qu’elles deviennent exceptionnellement chaudes pour la saison.

«La confiance est très faible pour ces perspectives, comme cela est typique de la fin du printemps.

«Un mélange de périodes ensoleillées / claires et d’averses est probable, surtout au début, les régions du sud connaissant les conditions les plus stables.

Prévisions à long terme: l’air chaud pourrait pousser vers le haut depuis l’Europe (Image: WXCHARTS)

«Dans le nord, il y a un risque accru de conditions météorologiques plus instables, avec des vents plus forts et de plus longues périodes de pluie arrivant parfois de l’Atlantique.

“Les températures seront très probablement autour de la moyenne pour la période de l’année.”