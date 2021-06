Prévisions à long terme: le temps chaud pourrait souffler sur la Grande-Bretagne jusqu’en juillet alors que la vague de chaleur torride s’installe | Météo | Nouvelles

Un soleil radieux et un ciel bleu ont persisté sur de vastes régions du Royaume-Uni et les conditions de canicule flamboyante devraient durer jusqu’au week-end alors que les températures continuent de monter en flèche. L’air tropical est arrivé des Açores et les températures devraient grimper jusqu’à 20 °C avec même 30 °C dans certaines parties du sud de l’Angleterre ce week-end.

Et, les Britanniques peuvent se prélasser dans les conditions météorologiques clémentes pendant une bonne partie du mois, et peut-être jusqu’en juillet, selon les dernières prévisions à long terme de la BBC Weather.

Les prévisions pour la semaine commençant le 14 juin indiquent qu’une zone de haute pression devrait rester au-dessus du Royaume-Uni et que “les températures devraient rester supérieures à la moyenne pour la première moitié de la semaine”.

Les perspectives à long terme de BBC Weather ajoutent qu’il y a 25 % de chances que « la haute pression reste au-dessus ou légèrement à l’est de nous jusqu’en juillet ».

Si cela se produit, les modèles suggèrent que le système de temps chaud pourrait continuer à engloutir le Royaume-Uni et les perspectives de la BBC ajoute qu’il pourrait « garder les choses au chaud, au sec et en place pour les prochaines semaines ».

Mais, la BBC a averti que vers la mi-juin, il pourrait y avoir une légère rupture des conditions étouffantes alors que la haute pression commence à dériver lentement vers l’Atlantique.

Ce léger changement de régime météorologique pourrait augmenter les chances de conditions instables dans le nord-ouest du Royaume-Uni d’ici la fin de la semaine prochaine, mais les températures devraient toujours rester « proches ou supérieures à la moyenne ».

Les prévisions à long terme de BBC Weather du 14 au 20 juin indiquent: “La haute pression qui s’intensifie fortement vers la fin de la semaine prochaine devrait commencer une lente randonnée vers l’ouest à la mi-juin, s’éloignant progressivement du Royaume-Uni et vers l’Atlantique Nord.”

Il ajoute: «La mi-juin devrait rester plus chaude et plus sèche que la normale pendant un certain temps, car la haute pression persiste suffisamment pour dévier les fronts météorologiques.

« Les températures devraient rester au-dessus de la moyenne pendant la première moitié de la semaine avant de se rapprocher de la normale vers le week-end.

«D’ici le milieu de la semaine et au-delà, quelques dépressions profondes de l’Atlantique tenteront probablement de pousser de l’ouest ou du sud-ouest. Ceux-ci peuvent apporter des jours humides et venteux vers la fin de la semaine, mais il y a beaucoup d’incertitude sur le chemin exact que ces systèmes météorologiques peuvent emprunter.

“S’ils ont tendance à rester au nord-ouest du Royaume-Uni, les températures resteront proches ou supérieures à la moyenne et l’Angleterre restera principalement sèche car la majeure partie des pluies reste dans les régions ouest et nord.”

À la fin du mois et en juillet, les perspectives de la BBC ajoute: «Ces hauts chauds d’été ont tendance à être lents à se déplacer, il peut donc falloir plusieurs jours pour que le haut s’éloigne suffisamment pour que nous voyions un changement de temps. schéma.

“Il existe également un risque, avec environ 25 % de probabilité d’occurrence, que la haute pression reste au-dessus ou légèrement à l’est de nous jusqu’en juillet, gardant les choses au chaud, au sec et en place pour les prochaines semaines.”

Aujourd’hui, les températures devraient atteindre des sommets de 26C ou 27C, le mercure devant culminer à 30C dimanche.

Les dernières cartes de température maximale produites par Netweather montrent que le Royaume-Uni devient rouge foncé dimanche alors que le soleil tape sur tout le pays.

Le prévisionniste de Netweather.TV, Jo Farrow, a déclaré: «La chaleur de juin continue de se produire.

« Le Royaume-Uni est maintenant dans un flux chaud et humide grâce à une masse d’air maritime tropical du sud-ouest.

«Cela amène beaucoup de nuages ​​dans les régions occidentales, mais il y a un ciel clair et du soleil pour une grande partie du Pays de Galles, de l’Angleterre et de certaines parties de l’est de l’Écosse pour commencer la journée. Il fait déjà chaud et à mesure que la journée se réchauffe, les températures peuvent atteindre 26 ou 27C.

“Le week-end s’annonce très chaud et il y a des signes que d’ici dimanche, le sud-est pourrait voir 30C (86F).”