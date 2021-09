Prévisions à long terme par temps chaud au Royaume-Uni: la date exacte du retour du scorcher 24C – MAPPED | Météo | Nouvelles

Les Britanniques pourraient peut-être se prélasser à des températures pouvant atteindre 24 ° C la semaine prochaine, car il est prévu qu’un temps exceptionnellement chaud se dirige vers le Royaume-Uni. Les derniers graphiques de prévisions à long terme de NetWeather de septembre montrent un ciel plus doux après un week-end légèrement plus gris.

L’explosion de temps chaud survient alors que l’ouragan Larry a touché terre à Terre-Neuve au Canada le 11 septembre.

Les restes du cyclone traversent maintenant l’Atlantique.

Bien que le Royaume-Uni soit épargné par cette tempête tropicale, ses retombées pourraient faire monter les températures à travers le Royaume-Uni.

Le Met Office a déclaré que l’énergie et la chaleur de la tempête auront un impact sur le courant-jet au-dessus du Royaume-Uni.

Cela pourrait provoquer une hausse des températures, mais il existe un certain degré d’« incertitude » à ce sujet.

Le prévisionniste du Met Office, Alex Deakin, a déclaré au Sun : « Il [Hurricane Larry] est important car il entraîne beaucoup de chaleur et d’énergie et il interagira avec le courant-jet.

“L’effet pour le Royaume-Uni est que le courant-jet est dans une position assez inhabituelle, ce qui signifie qu’il y a une certaine incertitude quant à savoir si la haute ou la basse pression contrôlera les choses.”

Mais il a ajouté: “Pour le moment, il semble que la haute pression sera la caractéristique la plus dominante.

“La bataille entre la haute et la basse pression se poursuivra jusqu’au début de la semaine prochaine.”

Quand les températures vont-elles monter en flèche ?

Le Met Office a prévu un temps humide pour une grande partie du Royaume-Uni lundi et mardi.

Mais à partir de mercredi, certaines parties du sud de l’Angleterre verront les températures monter bien au-dessus de la moyenne du Royaume-Uni pour cette période de l’année.

Les Britanniques qui espèrent une dernière période d’été pourraient se retrouver avec une torride en septembre.

Le prévisionniste du Met Office, Greg Dewhurst, a déclaré que les températures pourraient atteindre 24 ° C à partir de mercredi.

C’est bien au-dessus de la moyenne britannique de 18 °C pour cette période de l’année.

Mais M. Deakin a déclaré: “Il ne fera pas aussi chaud que pendant la première moitié de cette semaine et il fera froid la nuit, mais cela pourrait signifier un temps beau et sec.”

Et les cartes météorologiques de Netweather montrent que la chaleur devrait se poursuivre, avec des graphiques de température maximale au Royaume-Uni montrant une grande partie de l’Angleterre devenant rouge avec des sommets de 22 ° C à 23 ° C à 18 heures le jeudi 16 septembre.

Vendredi et samedi de cette semaine à venir et cela ressemble plus à la même chose, avec une énorme étendue de rouge sur les côtes sud et est.

Mais si le temps chaud disparaîtra ensuite pendant quelques jours, ce ne sera pas la fin ce mois-ci.

Les graphiques montrent que les conditions de canicule reviendront le jeudi 23 septembre, avec à nouveau des températures douces de 22C à 23C pour une grande partie du sud et des Midlands.

Puis jusqu’au vendredi 24 septembre, la chaleur monte vraiment en flèche avec les cartes montrant une bande épaisse de températures de 24 °C balayant le pays.

Cette semaine, cependant, cela commencera avec des températures raisonnables pour la période de l’année.

Le Met Office a déclaré: “De nombreuses régions sèchent mercredi et jeudi avec des périodes ensoleillées, bien que la pluie affecte l’extrême nord-ouest plus tard.”

Ils ont ajouté qu’il sera “probablement largement sec dans le sud jeudi, avec le risque de quelques averses.

“Cependant, des épidémies de pluie, potentiellement fortes, avec des vents plus forts arrivant dans le nord-ouest et se propageant vers le sud-est, apportant une période de pluie dans de nombreuses régions du Royaume-Uni vendredi.”