Prévisions à long terme pour le Royaume-Uni: des «vagues» chaudes de 30 ° C se dirigent vers la Grande-Bretagne en été | Météo | Nouvelles

Les prévisions à long terme d’Accuweather suggèrent que les résidents du Royaume-Uni peuvent s’attendre à des mini-vagues de chaleur occasionnelles tout au long de l’été alors que de petites rafales d’air chaud méditerranéen se déplacent vers le nord. Les prévisionnistes disent que la «chaleur» s’étendra à travers l’Europe tout au long de l’été avec des températures comprises entre 21 et 26 ° C dans le sud-ouest et le centre-sud de l’Europe en juin.

Cependant, des sommets de 30 ° C sont les plus susceptibles de se produire au Royaume-Uni entre le 1er juillet et le 15 août.

La chaleur s’étendra de l’Espagne et de l’Italie jusqu’à la moitié sud du Royaume-Uni, le nord de la France, la Belgique et l’Allemagne.

Mais les prévisionnistes préviennent que l’expansion du temps plus chaud «ne sera pas cohérente dans ces régions».

Le météorologue principal d’AccuWeather, Tyler Roys, a ajouté: «Il peut y avoir de la chaleur à l’ouest et à l’est, mais jamais en même temps.

«Il est très rare que la chaleur soit aussi répandue.

“Il est plus probable que la chaleur se produise par vagues.”

On pense qu’une forme de chaleur plus «persistante» dans la moitié nord du continent devrait être retardée jusqu’à la fin juillet et août.

Écrivant sur leur site Web, Maura Kelly, météorologue d’AccuWeather, a déclaré: «Des températures plus typiques des mois d’été devraient arriver début juillet.

M. Roys a affirmé qu’un modèle d’enregistrement britannique de l’un des «Aprils les plus secs jamais enregistrés» serait également appelé à se poursuivre dans la plupart des régions du pays pendant l’été.

Le prévisionniste a déclaré que cette tendance pourrait causer des problèmes au début de la saison de croissance au Royaume-Uni, ajoutant: «L’année dernière a été la pire récolte de blé pour le Royaume-Uni en raison d’un démarrage sec au début de la saison.

«Cette saison de croissance pourrait être similaire avec des précipitations inférieures à la normale attendues dans les Midlands, le sud de l’Angleterre et le Pays de Galles.

«Certains temps pluvieux peuvent pousser dans cette région en août, mais il est peut-être trop tard pour les cultures.

«À ce stade, les dégâts seront en grande partie causés.»

Mais les prévisionnistes ont déclaré que l’été serait un «début humide», avec des pluies pluvieuses «persistantes» dans la moitié nord du Royaume-Uni.

Les prévisionnistes ont déclaré que si le temps pluvieux «persisterait sur l’Irlande, l’Écosse et le nord de l’Angleterre» au moins jusqu’en juin et jusqu’en juillet, les précipitations devraient être inférieures à la normale pendant le reste de la saison estivale.

Cela survient alors que ce week-end, le Royaume-Uni se prépare à de fortes pluies et des orages qui balayent le pays.

Les prévisions à long terme du Met Office du 17 au 26 mai préviennent également qu’il “restera probablement instable tout au long de la période”, ajoutant: “Le nord verra peut-être le meilleur de tout temps plus calme, le sud étant le plus susceptible de voyez la majeure partie des averses et des orages et des épisodes plus longs de pluie plus persistante. “