Prévisions à long terme pour le Royaume-Uni : juillet brûlant pour la Grande-Bretagne ! L’explosion de 85F déclenche une vague de chaleur d’un mois | Météo | Nouvelles

Météo au Royaume-Uni : le Met Office prévoit des éclaircies après un début de saison frais

Les dernières prévisions d’Inertia Weather montrent que les températures chuteront en dessous de 70F (21C) à Londres pendant seulement quatre jours du mois prochain. Le reste de cette semaine dans la capitale restera très instable avec un mélange de soleil, de nuages ​​et de fortes pluies avant le week-end. Les températures devraient continuer à se dégrader et devraient atteindre un maximum de seulement 70 °F jeudi et dimanche.

Mais à partir du début de la semaine prochaine, des signes forts d’une explosion de chaleur en juillet seront rapidement visibles alors que les thermomètres commenceront à augmenter considérablement.

Les températures de lundi à mercredi devraient rester stables à 72F (22C) à Londres avec beaucoup de soleil remplissant le ciel.

Cela devrait augmenter légèrement à 73F (23C) jeudi prochain – le premier jour de juillet – ces températures chaudes restant stables pendant les prochains jours.

La chaleur se refroidira légèrement au milieu de cette semaine, le mercure tombant à 68F (20C) dans la capitale le 6 juillet, avant de rebondir à 73F le 9 juillet à temps pour le deuxième week-end du mois.

Prévisions à long terme au Royaume-Uni: la Grande-Bretagne devrait brûler en juillet (Image: GETTY / NETWEATER)

Prévisions à long terme au Royaume-Uni : les températures augmenteront vers le milieu des années 20 le 4 juillet (Image : NETWEATHER)

Les prochains jours verront les températures osciller entre 68F et 73F dans la capitale, mais cela devrait passer à 75F le 15 juillet et à 77F torride trois jours plus tard le dimanche de ce week-end le 18 juillet.

Le mercure est réglé pour plonger légèrement à 75F (24C) pendant les trois jours suivants.

Les températures oscilleront autour de 72F à Londres pendant près d’une semaine avant de remonter à nouveau à 75F le 27 juillet.

Les prévisions à long terme de la BBC ont également prédit que des températures caniculaires pourraient revenir d’ici le milieu du mois prochain, augmentant les perspectives d’une vague de chaleur s’emparant d’une grande partie de la Grande-Bretagne.

LIRE LA SUITE: Prévisions météo au Royaume-Uni: la carte indique la date du prochain scorcher de l’été

Prévisions à long terme au Royaume-Uni : une bande d’air brûlant se rapproche de la Grande-Bretagne (Image : NETWEATHER)

Les dernières cartes thermiques de Netweather montrent également que le début du mois de juillet a débuté avec l’ensemble du Royaume-Uni étouffé dans des tons de rouge cuisant, le mercure atteignant des sommets de près de 30 ° C.

Des pans du nord-ouest du pays, y compris Manchester et Coventry, pourraient voir des sommets de 28 ° C le 5 juillet, tandis que les Yorkshire Dales et Leeds rôtissent également à 27 ° C.

Les régions du sud, notamment London, Kent et Essex, peuvent également se prélasser dans une chaleur de 25 ° C.

Les prévisions de la BBC entre le lundi 5 juillet et le dimanche 18 juillet ont déclaré: “Vers la mi-juillet, la tendance sera probablement plutôt changeante avec des périodes mixtes de sécheresse et de chaleur et une probabilité accrue d’une brève vague de chaleur.

Prévisions à long terme au Royaume-Uni: la Grande-Bretagne devrait profiter de températures chaudes le mois prochain (Image: WXCHARTS)

Prévisions à long terme au Royaume-Uni: Ensoleillement et records de température les plus chauds (Image: EXPRESS)

“L’étendue de l’influence des hautes pressions en Europe occidentale et septentrionale est la principale source d’incertitude pour les prévisions.

“Les modèles informatiques sont très enthousiastes à l’idée de développer un fort anticyclone à l’est au-dessus de l’Allemagne et en Scandinavie d’ici la mi-juillet.

“Ce serait un modèle très chaud pour le Royaume-Uni avec un potentiel de vagues de chaleur.”

Il a ajouté: “Il y a un risque de 30% que la haute pression s’accumule fortement et nous voyons un temps plus chaud avec un plus grand risque de vagues de chaleur.”

Les prévisions à long terme du Met Office entre le lundi 5 juillet et le lundi 19 juillet ont également déclaré: “Les vents restent très probablement légers à modérés tout au long, avec des températures oscillant ou légèrement au-dessus de la moyenne pour la période de l’année.

“La confiance diminue plus tard dans la période, mais il y a un risque de montée en pression pendant un certain temps.

“Cela entraînera très probablement de nouvelles périodes de temps stable, entrecoupées de brèves périodes plus instables.

“La confiance reste faible pour cette période, mais il est possible que des périodes de conditions généralement stables se poursuivent, entrecoupées de périodes parfois brièvement instables.

“La plupart des précipitations provenant des fronts entrant dans le pays se produiront sur le nord du Royaume-Uni.

“Les températures resteront probablement autour de la moyenne pour cette période de l’année, de nombreuses régions connaissant un temps chaud.”