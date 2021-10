Prévisions à long terme pour le Royaume-Uni : la Grande-Bretagne s’apprête à déclencher une « vague de froid » islandaise pour commencer le gel de novembre | Météo | Nouvelles

Selon les prévisionnistes, une « masse d’air plus froide » devrait frapper le pays en provenance d’Islande ou du Groenland. Ce front météorologique entraînera une baisse des températures dans tout le pays au début du mois prochain. Le front météorologique provoquera également un contraste saisissant dans des conditions allant du temps venteux et instable aux conditions froides et amères.

En effet, telle est la chute brutale des températures, les prévisions à long terme de la BBC prédisent du « gel » pour les régions du nord de l’Angleterre.

Ils ont déclaré pour la période du 1er au 14 novembre : « La première moitié de novembre devrait voir un changement progressif des conditions météorologiques, passant d’une situation plus instable, venteuse et changeante à une perspective plus fraîche et moins volatile.

« Nous prévoyons que l’anticyclone se développera progressivement dans l’Atlantique à l’ouest de l’Europe à mesure que nous nous dirigeons vers la mi-novembre.

« Cela va probablement déplacer lentement notre direction de vent préférée vers le nord-ouest ou même le nord parfois.

« Une masse d’air plus froide pourrait alors atteindre le Royaume-Uni depuis l’Islande ou le Groenland, et les températures devraient commencer à baisser en dessous de la moyenne.

« La basse pression devrait avoir tendance à rester suffisamment proche pour que ce soit encore quelques semaines humides, mais nous nous attendons à ce que les vents baissent à mesure que le courant-jet s’affaiblit.

« Si nous obtenons quelques jours de vents du nord constants, nous pourrions voir une vague de froid et un temps glacial se développer, principalement dans les régions du nord. »

En raison de la vague de froid qui devrait frapper le pays, les graphiques de WXCharts montrent que les températures chutent jusqu’à 1C (33F) pour certaines parties du pays.

Encore une fois, cette chute brutale sera à son plus haut niveau au Pays de Galles tandis que la majorité de l’Angleterre connaîtra des niveaux 2C (35F) inférieurs à la moyenne.

Pour la période actuelle, les prévisionnistes prévoient un front météorologique plus chaud mais plus humide pour le pays.

La BBC a prédit entre le 16 et le 24 octobre : « Un changement de modèle est en cours pour le Royaume-Uni ce week-end et commencera de manière assez bénigne à mesure que des fronts faibles se déplaceront et apporteront quelques plaques de pluie.

« D’ici la semaine prochaine, cependant, les vents du sud-ouest augmenteront à mesure que des fronts météorologiques plus forts et des systèmes de basse pression s’installeront.

« Pour la première moitié de la semaine, ce vent du sud-ouest apportera de l’air plus chaud de l’Atlantique, et les températures seront bien au-dessus de la moyenne pendant quelques jours, se modérant en milieu de semaine.