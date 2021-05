Prévisions à long terme pour le Royaume-Uni: le panache grésillant de l’Europe à 24 ° C se dirige vers la Grande-Bretagne – nouvelles cartes météorologiques | Météo | Nouvelles

BBC Weather: l’Europe prête aux vents violents

Les Britanniques se préparent actuellement à des pluies torrentielles et à des vents violents qui frapperont de nombreuses régions cette semaine. Ce mois pourrait être l’un des Mays les plus humides jamais enregistrés, battant potentiellement 1967, lorsque 131,7 mm de pluie sont tombés sur le Royaume-Uni. Mais les températures pourraient monter en flèche plus tard dans le mois, alors que les dernières cartes de Net Weather montrent des sommets de 20 ° C atteignant Londres et Kent le jeudi 27 mai.

Plus au nord, Nottingham peut également se prélasser à 20 ° C le même jour, tandis que Peterborough et Birmingham voient le 19 ° C.

Le nord-est et l’ouest de l’Angleterre, y compris Scarborough et Cumbria, peuvent être plus frais à 14 ° C.

Les cartes virent également aux nuances de rouge en France, où les températures pourraient atteindre 24 ° C dans les régions de l’ouest.

Les mêmes cartes de température montrent également les nuances rouges de l’air chaud remontant de la France vers le sud-est de l’Angleterre, le même jour.

Prévisions à long terme pour le Royaume-Uni: l’air chaud en provenance d’Europe pourrait frapper le sud-est de l’Angleterre (Image: WXCHARTS / NETWEATHER)

Brian Gaze at Weather Outlook a ajouté “des journées très chaudes sont possibles” entre le samedi 15 mai et le lundi 31 mai.

Il a dit: «Au début, une période plus sèche et plus stable peut se développer pendant plusieurs jours.

“Dans le sud, il pourrait devenir assez chaud.”

Prévisions à long terme pour le Royaume-Uni: des sommets de 24 ° C pourraient frapper la France, l’air plus chaud poussant vers le Royaume-Uni (Image: NETWEATHER)

Le Met Office a également ajouté que des “journées plus chaudes” étaient attendues pour la fin du mois.

Les prévisions à long terme entre le lundi 31 mai et le lundi 14 juin indiquent: «La confiance est faible pour cette période, qui est habituelle au printemps et au début de l’été.

«Il est probable que les conditions restent changeantes avec des averses au début, mais probablement aussi plus stables parfois avec une probabilité plus élevée de conditions plus sèches pour de nombreux endroits par rapport aux dernières semaines.

“Les températures se rétablissent probablement pour se rapprocher de la moyenne, mais avec des conditions plus stables apportant des jours plus chauds.”

Prévisions à long terme pour le Royaume-Uni: la Grande-Bretagne devrait se réchauffer à la fin du mois de mai (Image: WXCHARTS)

«Plus tard, une transition vers des conditions météorologiques plus changeantes est favorisée.

«Les pluies et les températures deviennent proches de la norme pour la seconde quinzaine de mai.

«Par conséquent, certaines journées chaudes voire très chaudes sont possibles.

“Cependant, il n’y a pas de signal pour des conditions plus généralement établies.”

Les prévisions mensuelles de Net Weather prévoyaient également un «intervalle plus chaud» d’ici la fin du mois.

Prévisions à long terme pour le Royaume-Uni: la Grande-Bretagne devrait connaître des conditions sèches d’ici la fin du mois de mai (Image: WXCHARTS)

Prévisions à long terme au Royaume-Uni: les températures pourraient grimper à deux chiffres (Image: WXCHARTS)

Les prévisions entre le samedi 22 mai et le vendredi 28 mai indiquaient: “Restant instable et plutôt frais au début, mais avec probablement un bref intervalle plus fin et plus chaud après le week-end.

«Des averses certaines lourdes de tonnerre peuvent alors revenir, notamment à l’Est et au Sud.

“Une autre période peut-être plus humide que la normale, mais les totaux varieront, le Nord-Ouest et l’Ouest étant probablement plus secs.”

Cependant, la prévisionniste du Met Office, Sarah Kent, a averti cette semaine que des orages et des averses commenceraient avant l’arrivée de la chaleur.

Prévisions à long terme au Royaume-Uni: les vents pourraient balayer l’air plus chaud depuis le nord de l’Europe (Image: WXCHARTS)

Mme Kent a déclaré: «Au cours des prochains jours, de grandes parties du Royaume-Uni connaîtront des pluies avec des averses torrentielles occasionnelles, des orages et même de la grêle.

«Les conducteurs doivent être très prudents car un peu de pluie pourrait entraîner des problèmes sur les routes.

“Je dirais que ça va être très instable, car certaines régions verront du soleil et seront relativement chaudes, alors qu’il fera froid pour ceux qui voient des pluies torrentielles.”

Les températures à Londres et dans le sud de l’Angleterre pourraient atteindre des sommets de 17 ° C cette semaine, tandis que le mercure au Pays de Galles, en Écosse et en Irlande du Nord atteint 15 ° C.