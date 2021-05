Prévisions à long terme pour le Royaume-Uni: un «dôme de chaleur européen» de 28 ° C engloutira la nation – nouvelles cartes météorologiques | Météo | Nouvelles

La haute pression devrait faire grimper les températures à près de 30 ° C en juin après un mois de mai misérablement froid et pluvieux. Brian Gaze, un prévisionniste de Weather Outlook a partagé ses dernières cartes thermiques qui montraient des sommets torrides de 23 ° C atteignant les régions du nord-ouest le mardi 1er juin. Il a écrit sur Twitter: le «dôme de chaleur» ouest-européen recommence à être construit! »

Les températures pourraient alors encore augmenter jusqu’à 28 ° C à Londres le vendredi 4 juin, selon WXCHARTS.

Le reste de l’Angleterre pourrait également cuire le même jour alors que les températures atteignaient 26 ° C à Luton et Watford.

Plus au nord, Leeds et les Yorkshire Dales pourraient voir des sommets glorieux de 25 ° C, tandis que Newcastle et Cumbria sont légèrement plus froids à 22 ° C.

Le Met Office a également prédit que des «journées plus chaudes» arriveraient entre le vendredi 28 mai et le dimanche 6 juin.

La prévision à long terme indiquait: «La haute pression sera la caractéristique largement dominante à travers le Royaume-Uni pendant cette période, car elle augmentera progressivement de l’ouest.

«Cela apportera principalement des conditions agréables et stables à travers le Royaume-Uni, avec des températures qui se rétablissent et se sentent localement chaudes dans les régions du sud et du centre.

“Il reste cependant la possibilité d’un temps plus nuageux et de quelques pluies parfois vers l’ouest et le nord-ouest du Royaume-Uni.

«Le principal scénario alternatif pour début juin est que la haute pression reste au-dessus de la tête au lieu de s’éloigner.

«C’est toujours un modèle cool, mais il resterait sec et installé tout au long de la semaine au lieu de tourner à la pluie.

«Il y a une chance que l’air subtropical s’infiltre dans les régions occidentales, mais on pense que c’est peu probable.

“Nous avons une grande confiance dans les températures qui restent sous la normale, mais une confiance moyenne sur les pluies plus tard dans la semaine, car il y a peut-être 30 pour cent de chances que la haute pression reste en place.”

Le graphique à long terme de Net Weather indiquait également que le début du mois de juin devrait voir des conditions “bonnes et plus chaudes” après un mois de mai morne.

Les prévisions indiquaient: «Bien que le moment précis soit difficile, le Spring Bank Holiday pourrait voir quelques jours estivaux très chauds.

“Mais dans une période probablement de grande variabilité, les épisodes plus fins sont susceptibles d’être ponctués par des averses. De fortes fluctuations de température semblent probables surtout à l’Est, les totaux des précipitations variant considérablement.

“Il devient probablement plus fin et plus chaud plus généralement en fin de période.”