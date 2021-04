Prévisions à long terme pour le Royaume-Uni: un gel profond s’emparera de la Grande-Bretagne jusqu’à la fin du mois d’avril alors que plus de neige tomberait Météo | Nouvelles

Météo au Royaume-Uni: le Met Office prévoit des nuages ​​et des averses

Le Royaume-Uni devrait voir les restrictions de verrouillage assouplies à partir de la semaine prochaine, le service extérieur étant autorisé dans les brasseries en plein air et les tables en plein air dans les restaurants pouvant accueillir jusqu’à six personnes. Mais les gens doivent être prêts à s’habiller au chaud tout en socialisant à l’extérieur, car les vents du nord devraient balayer les conditions hivernales sur de nombreuses régions du Royaume-Uni pendant presque tout le mois d’avril.

Les températures pourraient également chuter à des niveaux extrêmement froids alors que -3 ° C atteindrait l’Écosse le mercredi 21 avril, tandis que le nord de l’Angleterre tremblerait également à 0 ° C le même jour, y compris Carlisle, Newcastle et Scarborough.

Les régions du sud-est pourraient être légèrement plus chaudes car Londres pourrait voir des chiffres uniques de 8 ° C et Southampton pourrait atteindre 4 ° C.

Les dernières cartes de probabilité de neige à WXCHARTS le samedi 24 avril suggèrent même qu’il y a entre 10 et 30 pour cent de chances que la neige frappe.

Brian Gaze, prévisionniste à Weather Outlook, a averti que les conditions hivernales revenaient dans les régions du nord vers la fin du mois d’avril, avec des périodes de temps pluvieux qui arriveraient également.

Il a déclaré dans ses prévisions d’avril: «Les premiers jours seront secs avec des températures diurnes proches de la moyenne saisonnière.

Prévisions météorologiques à long terme au Royaume-Uni: Le Royaume-Uni sera frappé par des températures glaciales (Image: WXCHARTS)

«Les nuits fraîches entraînent un risque de gel irrégulier. La deuxième moitié de la semaine voit un grand changement alors que des flambées de pluie poussent vers le sud et que des conditions beaucoup plus froides s’ensuivent.

«Les averses se généralisent et bon nombre d’entre elles tombent sous forme de neige à des niveaux bas. Des accumulations sont possibles sur des terrains élevés et peut-être à des niveaux bas dans le nord.

«Une période de temps pluvieux pousse probablement vers le sud-est au début de la période.

«Dans le nord, il y a un risque de grésil ou de neige, mais la pluie est plus probable dans les régions du sud et du centre.

LIRE LA SUITE: Carte des neiges du Royaume-Uni: la neige frappera la Grande-Bretagne alors que le panache arctique frappera – cartes

Prévisions à long terme au Royaume-Uni: des vents du nord pourraient souffler vers la fin avril (Image: WXCHARTS)

« Les conditions froides et pluvieuses reviennent ensuite.

«Les averses peuvent être hivernales pendant un certain temps dans toutes les régions, mais elles devraient progressivement devenir plus dispersées et tomber de plus en plus sous forme de pluie dans la moitié sud du Royaume-Uni.

« De fortes gelées nocturnes sont possibles dans les zones où se développent des périodes claires. »

Les prévisions de la BBC entre le lundi 19 avril et le dimanche 2 mai ont ajouté qu’il pourrait y avoir de brèves périodes de chaleur plus tard dans le mois, mais une basse pression maintiendrait probablement les températures « plus fraîches que la normale ».

Prévisions à long terme au Royaume-Uni: les températures pourraient plonger à des niveaux inférieurs à zéro en Écosse (Image: WXCHARTS)

Les prévisions indiquaient: « Plus tard en avril, cependant, il semble que le sommet sera en mouvement, dérivant probablement vers l’ouest dans l’Atlantique.

«Cela amènera également le retour des systèmes de basse pression et des conditions météorologiques plus instables d’ici la fin avril et début mai.

«Il devrait y avoir des périodes plus chaudes, mais qui ne dureront probablement que deux ou trois jours, avec des températures très variables et des conditions plus fraîches que la normale dans le cas contraire.

«La confiance est faible, cependant, avec un désaccord persistant entre les modèles et avec les prévisions statistiques.

Prévisions à long terme du Royaume-Uni: les régions du sud pourraient être légèrement plus chaudes (Image: WXCHARTS)

«Un autre scénario serait que la haute pression se déplace vers l’est vers l’Europe continentale plutôt que vers l’ouest, ouvrant la porte aux systèmes de basse pression de l’Atlantique.

« Celles-ci apporteraient un temps beaucoup plus humide et plus venteux. »

Les prévisions mensuelles du Met Office prévoyaient également que les températures resteraient «inférieures à la moyenne» alors que les conditions instables persistent jusqu’à la dernière semaine d’avril.

Les prévisions indiquaient: «Des conditions changeantes sont attendues pour la plupart des régions au début de cette période.

Prévisions à long terme au Royaume-Uni: l’air froid devrait persister tout au long du mois d’avril (Image: WXCHARTS)

« Un mélange de périodes ensoleillées et d’averses pour la plupart des régions du pays.

«L’ouest et le nord-ouest ont les plus grandes chances de voir des épisodes de pluie plus prolongée et des vents plus forts.

«Les températures sont probablement encore inférieures à la moyenne au début, se rétablissant lentement pour se rapprocher de la moyenne.

«La confiance devient faible dans les conditions météorologiques dominantes à la mi-avril.

Prévisions à long terme au Royaume-Uni: la neige pourrait à nouveau frapper les régions du nord plus tard en avril (Image: WXCHARTS)

«Il est fort probable qu’il y ait d’autres épisodes de temps instable avec quelques averses ou des pluies plus longues traversant toutes les régions du Royaume-Uni.

«Cela sera entrecoupé d’intermèdes plus secs et plus lumineux.

« Les températures devraient être égales ou légèrement inférieures à la moyenne pour cette période de l’année d’ici la fin de la période. »

Ce week-end, l’explosion de l’Arctique reviendra après un léger répit jeudi.

Des températures extrêmement froides se feront sentir dans le nord, l’Écosse et l’Irlande du Nord à partir de vendredi. Les températures pourraient chuter jusqu’à -7 ° C en Écosse dimanche, -6 ° C au Pays de Galles et -4 ° C en Cumbrie.

La pluie tombera vendredi et se transformera en grésil ou en neige lorsqu’elle passera vers le sud, selon le prévisionniste Brian Gaze de Weather Outlook.

Il a déclaré: « Le grésil ou les averses de neige peuvent être généralisés et abondants samedi dans les régions du centre et du nord. Dans le sud, il pourrait y avoir de plus longues périodes de pluie, de grésil et de neige.

« Dimanche apporte peut-être des flambées de pluie, de grésil et de neige en Écosse. Ailleurs, les averses s’estompent pour laisser des conditions sèches. Il existe un risque de gelées nocturnes fortes ou même sévères. »