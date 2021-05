Prévisions à long terme pour le Royaume-Uni: une explosion européenne brûlante à 30 ° C en direction de la Grande-Bretagne – «Le goût de l’été» | Météo | Nouvelles

Météo au Royaume-Uni: le Met Office prévoit le soleil et les averses

Des sommets torrides de 29 ° C devraient frapper la France le vendredi 21 mai, avant que l’air chaud ne se dirige vers le sud-est de l’Angleterre, suggèrent des cartes de Netweather. Londres et Kent pourraient cuire au 19 ° C le même jour, tandis que des chiffres à deux chiffres balayent le reste du Royaume-Uni. Nottingham et Rotherham peuvent également connaître des sommets de 17 ° C, avant que les températures ne semblent se refroidir légèrement à 14 ° C à Newcastle.

Les températures pourraient continuer de monter en flèche en Écosse et dans le nord-ouest d’ici la fin du mois, avec des sommets à 18 ° C du centre de l’Écosse et de la Cumbrie le jeudi 27 mai.

Brian Gaze, un prévisionniste à Weather Outlook, a prédit que la dernière partie de mai apporterait des “intermèdes plus chauds”.

Il a déclaré à Express.co.uk: «Toutes les régions du Royaume-Uni peuvent s’attendre à des averses ou à de plus longues périodes de pluie dans les jours à venir.

«Il y a une faible chance d’intermèdes plus chauds transitoires au cours du dernier tiers du mois, avec des températures poussant dans les 20 ° C.

Prévisions à long terme au Royaume-Uni: les températures devraient monter en flèche au Royaume-Uni ce mois-ci (Image: WXCHARTS)

“Croisons les doigts pour quelque chose de mieux en juin.”

Cependant, les prévisions mensuelles de M. Gaze sur son site Web ajoutaient que “des journées très chaudes” pourraient arriver dans le sud d’ici la fin du mois.

Il a dit: «Au début, une période plus sèche et plus stable peut se développer pendant plusieurs jours.

«Dans le sud, il pourrait devenir assez chaud.

LIRE LA SUITE: Prévisions à long terme pour le Royaume-Uni: la Grande-Bretagne est prête pour le scorcher d’été à 24 ° C

Prévisions à long terme pour le Royaume-Uni: les cartes montrent la chaleur de l’Europe vers le Royaume-Uni (Image: NETWEATHER)

«Plus tard, une transition vers des conditions météorologiques plus changeantes est favorisée.

«Les pluies et les températures deviennent proches de la norme pour la seconde quinzaine de mai.

«Par conséquent, certaines journées chaudes voire très chaudes sont possibles.

“Cependant, il n’y a pas de signal pour des conditions plus généralement établies.

Prévisions à long terme au Royaume-Uni: les graphiques montrent l’air chaud balayant la Grande-Bretagne (Image: WXCHARTS)

Pendant ce temps, les prévisions mensuelles de Netweather suggéraient qu’un «avant-goût de l’été» pourrait arriver ce mois-ci alors que les températures montent en flèche.

Les prévisions indiquaient: «Peut-être brièvement plus fin et assez chaud, puis probablement plus frais et instable à nouveau avec des averses.

«Quelques nuits fraîches supplémentaires possibles. Une image de temps de plus en plus fine, ensoleillée et chaude est indiquée vers la fin de cette période, en particulier dans le Nord et l’Ouest.

«Le vendredi 28 mai, il y aura un avant-goût de l’été pour la plupart et il deviendra probablement très chaud ou très chaud.

Prévisions à long terme pour le Royaume-Uni: le nord de l’Angleterre et l’Écosse pourraient connaître des périodes plus chaudes vers la fin du mois de mai (Image: WXCHARTS)

«Un intervalle orageux humide est possible plus tard, principalement dans le sud, donnant des averses torrentielles localisées.

“Probablement une période principalement sèche dans le nord et l’ouest, mais des averses et des tempêtes aléatoires et des tempêtes probablement surtout au sud et à l’est.”

Les prévisions à long terme de la BBC entre le lundi 17 mai et le dimanche 23 mai ont également ajouté que les températures pourraient atteindre “au-dessus de la moyenne” pendant cette période.

Selon les prévisions: «Il est possible que de l’air plus chaud de l’Atlantique subtropical atteigne les régions du sud pendant quelques jours également, ce qui porte les températures brièvement au-dessus de la moyenne.

Prévisions à long terme pour le Royaume-Uni: l’air chaud devrait envahir le Royaume-Uni vers la fin du mois (Image: WXCHARTS)

“La confiance est moyenne pour la semaine prochaine, principalement en raison du système de basse pression en milieu de semaine.

“Nous sommes convaincus que ce sera une semaine plus fraîche et plus humide que la normale pour la plupart, mélangée avec quelques périodes ensoleillées l’après-midi.

«Le principal risque pour les prévisions est que la haute pression en Russie se déplace trop loin vers l’ouest et atteigne la Pologne ou l’Allemagne.

“Cela enverrait de l’air plus chaud au Royaume-Uni depuis le sud, et même s’il serait encore humide, il ferait également beaucoup plus chaud avec une température de quelques degrés au-dessus de la moyenne.”

Le Met Office a également précédé les périodes ensoleillées pour briser les averses persistantes et l’air plus froid d’ici la fin du mois.

Prévisions à long terme du Royaume-Uni: la Grande-Bretagne pourrait voir des conditions plus stables et plus sèches d’ici juin (Image: WXCHARTS)

Les prévisions entre le mardi 25 mai et le mardi 8 juin indiquent: “La confiance reste faible pour cette période, bien que les conditions météorologiques printanières typiques soient les plus probables, avec un mélange de périodes ensoleillées et d’averses pour la plupart des régions du Royaume-Uni, en particulier à premier.

«Les conditions deviendront probablement plus réglées fin mai et en juin, avec une probabilité croissante de conditions plus sèches pour beaucoup.

«Dans l’ensemble, les conditions les plus sèches et les plus stables sont les plus probables dans le sud, le nord étant généralement plus instable car de plus longues périodes de pluie et des vents forts arrivent parfois de l’Atlantique.

“Les températures seront probablement autour de la moyenne.”