Prévisions à long terme pour le Royaume-Uni : une vague de chaleur brûlante de 32 °C aux Açores se dirige vers la Grande-Bretagne – nouvelles cartes | Météo | Nouvelles

Les graphiques de température de Netweather montrent qu’entre le 24 et le 26 juillet, le mercure dans une grande partie du Royaume-Uni atteindra 32 °C (87,8 °F). Les graphiques de Netweather, basés sur les données du modèle GFS, deviennent rouge foncé à travers l’Angleterre alors que la haute pression arrive des Açores.

Le mercure pourrait atteindre 30C (86F) dans le Yorkshire et le sud-est de l’Angleterre le samedi 24 juillet, alors que la haute pression se situe au-dessus du Royaume-Uni, avec des minimums de 28C (82,4F).

Les régions du sud de l’Angleterre ce jour-là verront des températures comprises entre 25C (77F) et 28C (82,4F) tandis que d’autres parties du nord verront des températures comprises entre 17C (66,2F) et 25C (77F).

L’Écosse verra des températures plus larges comprises entre 14 et 24 °C (57,2 à 75,2 °F) et la plupart des régions du Pays de Galles connaîtront une chaleur modeste comprise entre 18 °C (64,4 °F) et 22 °C (73,4 °F).

Un pic de 32C (89,6F) se produit le dimanche 25 juillet dans le centre de Londres, avec des minimums de 31C (87,8F).

Ailleurs en Angleterre le 25 juillet, les températures seront larges et variées à travers le Royaume-Uni avec des minimums de 19C (66,2) et des maximums de 24C (86F).

Le lundi 18 juillet, le mercure pourrait atteindre 31C (87,8F) dans le sud-est de l’Angleterre, avec des minimums de 29C (84,2F).

Les régions du nord de l’Angleterre verront le mercure varier plus modérément entre 17C (62,6F) et 22C (71,6F).

Les températures en Écosse chuteront entre 11 et 21C (51,8-69,8F) tandis que la plupart des régions du Pays de Galles connaîtront une chaleur modeste comprise entre 16C (60,8F) et 21C (69,8F).

Les prévisions à long terme de Netweather entre le lundi 19 juillet et le dimanche 25 juillet ont également révélé que les températures pourraient être beaucoup plus chaudes.

Les prévisions indiquaient que le Royaume-Uni verrait “une pression supérieure à la moyenne, en particulier dans le nord, et une fréquence supérieure à la moyenne des vents du sud”.

Il a ajouté : « Il est possible que les creux se déplacent de plus en plus depuis l’ouest et comblent le fossé entre les centres anticycloniques au-dessus des Açores et de la Scandinavie.

«Cette semaine est la plus susceptible de présenter une vague de chaleur importante pour le Royaume-Uni, avec des vents du sud et du sud-est susceptibles de se produire alors que le beau temps anticyclonique se brise de l’ouest, tirant potentiellement des masses d’air chaud du sud de l’Europe et créant également le potentiel de pannes orageuses.

Pendant ce temps, demain (13 juillet) sera nuageux au début, avec des averses isolées dans le sud de l’Angleterre, au Pays de Galles et dans toute l’Écosse.

Les averses deviendront plus répandues en Angleterre et au Pays de Galles, devenant orageuses le long de la côte sud.

L’après-midi sera sec pour l’Ecosse et l’Irlande du Nord, avec un ensoleillement croissant.

Mercredi, le temps sera ensoleillé pendant une grande partie de la journée, mais avec parfois quelques nuages ​​épars.

Quelques averses peuvent se développer dans les Midlands et dans les îles du Nord, bien qu’elles se dissiperont rapidement.