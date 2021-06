Prévisions à long terme pour le Royaume-Uni : une vague de chaleur européenne boursouflée de 36 °C se dirige vers la Grande-Bretagne – nouvelles cartes | Météo | Nouvelles

BBC Weather : les températures vont monter en flèche au Royaume-Uni

Les dernières cartes thermiques de Netweather sont devenues rouges pour montrer des sommets étouffants de 36 ° C en France le vendredi 25 juin. Les mêmes cartes de température montrent ensuite les nuances rouges de l’air chaud se déplaçant vers le haut de la France et vers le sud-est de l’Angleterre, le même jour . L’air chaud pourrait faire grimper les températures à Portsmouth et Brighton à 26°C.

À Londres, dans le Kent et dans l’Essex, des sommets de 22C pourraient également arriver le même vendredi.

Les régions du nord sont peut-être plus fraîches, mais atteignent toujours 21 ° C à Leeds, Manchester et Liverpool.

Brian Gaze, un prévisionniste de Weather Outlook, a prédit que des “températures supérieures à la moyenne” seraient cuites dans le sud du pays vers la fin juin.

Il a déclaré: “Des conditions fines et stables avec des températures supérieures à la moyenne sont attendues pendant un certain temps.

Prévisions à long terme au Royaume-Uni : la Grande-Bretagne pourrait être soufflée d’air chaud en provenance d’Europe (Image : NETWEATHER/WXCHARTS)

“Il pourrait devenir très chaud dans la moitié sud du Royaume-Uni, mais le risque d’épidémies orageuses augmente.”

Les prévisions à long terme de la BBC entre le samedi 12 juin et le dimanche 27 juin prévoyaient une “vague de chaleur de courte durée” pour cuire la nation, avant qu’un front plus froid n’arrive à la fin du mois.

Les prévisions ont déclaré: “Alors que les hautes pressions arrivent du sud-ouest ce week-end, une grande partie du pays connaîtra un temps très chaud et ensoleillé, en particulier dimanche et lundi.

« Les conditions les plus chaudes seront dans le sud-est, où une vague de chaleur de courte durée est possible.

LIRE LA SUITE: Le Royaume-Uni se prépare alors que l’explosion du 34C transforme l’Europe en NOIR dans les cartes météorologiques

Prévisions à long terme au Royaume-Uni: les températures pourraient atteindre 36 ° C en France (Image: NETWEATHER)

« Pendant ce temps, les régions du nord deviendront de plus en plus nuageuses et humides la semaine prochaine à mesure que les fronts se déplaceront.

“Un front froid mercredi inaugurera une masse d’air plus fraîche et plus instable qui restera avec nous pour le reste de la semaine et au-delà, ramenant les températures plus près de la normale.”

Le Met Office a également déclaré qu’une période “très chaude” devrait frapper le Royaume-Uni au cours de la dernière semaine de juin.

Les prévisions entre le vendredi 18 juin et le dimanche 27 juin indiquaient: “Il est probable qu’il fasse chaud, peut-être très chaud et humide vers le sud-est dans un premier temps avec le risque d’averses orageuses dans les régions du sud-est.

A NE PAS MANQUER

La canicule devrait se poursuivre tout au long du week-end alors que le Royaume-Uni pourrait atteindre 30 ° C [FORECAST]

Canicule au Royaume-Uni : une chaleur torride frappera la Grande-Bretagne avant un « vrai changement » [MAPS]

Météo au Royaume-Uni: le graphique devient BLOOD RED alors que la canicule torride de 30 ° C frappe [CHARTS]

Prévisions à long terme au Royaume-Uni : l’air chaud de France pourrait déclencher une nouvelle « canicule de courte durée » (Image : WXCHARTS)

“Ailleurs, des éclaircies et des conditions plus fraîches, avec parfois de la pluie et des nuages ​​plus épais vers le nord et l’ouest.

“L’air plus frais est ensuite susceptible de se propager progressivement au reste du pays, entraînant un changement vers des conditions beaucoup plus fraîches et plus changeantes vers la fin de la semaine, avec un faible risque de retour de l’air chaud et humide parfois vers l’extrême sud-est.

“Cela entraînera probablement des épisodes occasionnels de pluie ou d’averses entrecoupés de conditions plus sèches et plus ensoleillées.

“Dans l’ensemble, les températures seront probablement en moyenne proches de la normale.”

Prévisions à long terme au Royaume-Uni : les régions du sud-est pourraient voir l’air le plus chaud (Image : WXCHARTS)

Avant cela, Nick Finnis de Netweather avait prédit que des pics torrides de 30 ° C devraient atteindre les prochains jours, avant que les orages n’arrivent plus tard dans la semaine.

Il a déclaré: “Mercredi, un front froid apportant une bande de pluie au sud-est à travers l’Ecosse dans le nord-ouest de l’Angleterre dans la matinée va caler et s’affaiblir.

« Pendant ce temps, un creux supérieur au-dessus de l’Atlantique associé à une basse pression au nord-ouest s’amplifiera vers le sud, ce qui fera reculer le flux et attirera à nouveau un panache d’air très chaud et humide du continent proche à travers une grande partie de l’Angleterre avant l’affaiblissement. le front froid cale dans le nord de l’Angleterre et du Pays de Galles.

“Beaucoup de soleil dans le centre, le sud et l’est de l’Angleterre, ce qui permet aux températures de monter jusqu’à 20 degrés Celsius.

Prévisions à long terme au Royaume-Uni : l’air chaud pourrait durer jusqu’à la fin juin (Image : WXCHARTS)

“Nous pourrions potentiellement atteindre 30 °C dans le sud-est de l’Angleterre, probablement dans la région de Londres.

“Mais des problèmes se préparent dans le sud pour plus tard dans la journée et dans la nuit de jeudi.

“Une dépression orageuse se développant sur le nord de la France, générée par de l’air plus frais en altitude du creux supérieur venant de l’ouest et dépassant le panache chaud et humide poussant le nord hors de la France, dérivera vers le nord et cherchera à pousser une zone de fortes pluies et d’orages vers le nord dans une grande partie de l’Angleterre et peut-être dans l’est du Pays de Galles mercredi soir et jusqu’aux premières heures de jeudi.”