Prévisions à long terme pour le Royaume-Uni : une vague de chaleur européenne brûlante de 35 °C se dirige vers la Grande-Bretagne – nouvelles cartes | Météo | Nouvelles

Les dernières cartes thermiques de Netweather sont devenues rouges pour montrer des sommets torrides de 35 ° C frappant la France le samedi 24 juillet. Les nuances rouges de l’air chaud sont ensuite vues pousser vers l’est du Royaume-Uni le même jour. La chaleur européenne pourrait faire grimper les températures dans le Kent à 29 °C, tandis que Londres et Essex cuisent à 28 °C.

Ailleurs, Norwich pourrait être encore plus chaud à 30C.

Et plus au nord, Leeds et Doncaster pourraient voir des sommets de 26C, et Newcastle et Cumbria pourraient également être touchés avec 22C.

Les prévisions mensuelles de Netweather pour juillet ont ajouté qu’une “vague de chaleur importante” pourrait frapper le Royaume-Uni entre le lundi 19 juillet et le dimanche 25 juillet.

La prévision a déclaré: “La pression devrait être relativement élevée sur la Scandinavie pendant une grande partie de cette semaine, le Royaume-Uni connaissant une pression supérieure à la moyenne, en particulier dans le nord, et une fréquence supérieure à la moyenne des vents du sud.

“Il est possible que les creux se déplacent de plus en plus depuis l’ouest et comblent l’écart entre les centres anticycloniques au-dessus des Açores et de la Scandinavie.

“Cette semaine est la plus susceptible de présenter une vague de chaleur importante pour le Royaume-Uni, avec des vents du sud et du sud-est susceptibles de se produire.

“C’est alors que le beau temps anticyclonique se décompose de l’ouest, tirant potentiellement des masses d’air chaud du sud de l’Europe et créant également un potentiel de pannes orageuses.”

Le Met Office a ajouté que le temps chaud pourrait durer jusqu’en août, car les températures restent “au-dessus de la moyenne entre le vendredi 23 juillet et le vendredi 6 août.

Les prévisions à long terme de la BBC entre le lundi 19 juillet et le dimanche 1er août prévoyaient également des périodes plus chaudes vers la fin du mois.

La prévision a déclaré: “Pour la deuxième quinzaine de juillet, le schéma à grande échelle pourrait être bouleversé, grâce à certaines anomalies des précipitations tropicales autour de l’Indonésie et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

“Historiquement, cela soutient la haute pression dans l’Atlantique qui se déplace vers l’est à travers l’Europe du Nord et se dirige vers la Russie dans les semaines suivantes.

“Ces derniers mois, cela a été une aide à la prévision utile, apportant quelques vagues de chaleur, comme celle de début juin.

“Nous pensons toujours que les meilleures chances d’une période plus chaude et plus sèche seront à la fin du mois de juillet, car les hautes pressions se déplacent au-dessus du sud-ouest avant de continuer vers l’est en Russie.

“Cette période durera probablement environ une semaine, apportant un temps sec, ensoleillé et chaud prolongé pour l’ensemble du Royaume-Uni.

“Ce serait un vent plus sud-ouest transportant de l’air atlantique subtropical, qui est chaud mais pas trop chaud.

“Il y a une légère chance que nous puissions voir un vent chaud du sud pendant quelques jours alors que la haute pression se déplace vers l’Allemagne, mais la confiance est faible à ce sujet.”