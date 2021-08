Prévisions à long terme: une chaleur torride de 30 ° C pour brûler le Royaume-Uni dans une vague de chaleur de 6 jours – nouvelle carte météo | Météo | Nouvelles

BBC Weather prévoit des averses et du tonnerre à travers le Royaume-Uni

Les fortes averses, les orages et les vents forts devraient prendre fin dans moins de deux semaines alors qu’une vague de chaleur de six jours devrait s’installer à partir du mardi 10 août, selon les derniers graphiques Netweather. Les cartes montrent que la vague de chaleur devrait couvrir une grande partie du pays, avec un pic à Londres avec une prévision de 30 ° C.

Les graphiques de température de Netweather montrent que la chaleur devrait s’installer à partir de l’après-midi du 10 août.

La carte montre qu’une grande partie de l’Angleterre et du Pays de Galles vire au rouge foncé alors que des sommets de 27 ° C sont prévus pour Londres, Cambridgeshire et le nord-est de l’Angleterre.

La plupart du centre et du sud de l’Angleterre seront touchés par la chaleur, Birmingham étant susceptible de connaître 26°C.

Les zones occidentales devraient être plus fraîches, avec 22C pour Liverpool et Cardiff.

Les températures devraient culminer à 30 °C vendredi (Image : GETTY/NETWEATHER)

La canicule débutera le 10 août avec des températures de 27C (Image : Netweather)

L’Écosse connaîtra les températures les plus fraîches, les îles occidentales connaissant 15 ° C vers 18 heures.

Cette tendance se poursuivra jusqu’à mercredi, avec des températures atteignant 29 ° C dans certaines parties du sud-est de l’Angleterre, mais plus fraîches plus au nord, suggèrent les cartes.

Birmingham et Manchester devraient s’attendre à des sommets de 27°C, mais Édimbourg sera plus frais vers 19°C.

Jeudi, le graphique montre que le temps chaud s’étend plus au nord, avec une prévision de 28 °C pour Leeds.

LIRE LA SUITE: De nouvelles règles de limitation de vitesse pourraient «améliorer la sécurité des autoroutes»

Le 12 août, les températures atteindront 29 ° C dans le sud de l’Angleterre (Image: Netweather)

L’Écosse connaîtra à nouveau le temps le plus frais, avec environ 20 °C pour Glasgow, ainsi que certaines parties de l’Irlande du Nord.

Les températures culmineront vendredi alors qu’elles devraient atteindre 30 °C à Londres.

Une grande partie des Midlands anglais devraient s’attendre à des sommets de 27-28C, avec 23C aussi loin au nord que Durham.

Le temps le plus frais sera vers l’ouest et le nord, avec 17C pour les Cornouailles et un minimum de 13C sur les Highlands écossais.

A NE PAS MANQUER

Les conducteurs de décapotables “pourraient être en difficulté” à cause des orages [WARNING]

Le Met Office émet une alerte « danger pour la vie » [SHOCK]

BBC Weather: De fortes pluies s’abattent sur le Royaume-Uni avant que des orages ne frappent [ADVICE]

Les températures devraient à nouveau augmenter vers la mi-août (Image: GETTY)

28C est prévu pour Leeds le 12 août (Image: Netweather)

Le temps chaud restera pour le sud et l’est de l’Angleterre jusqu’à samedi et dimanche, même s’il commencera à se refroidir un peu.

Dimanche 15, des températures de 26C pourraient être atteintes à Londres et en East Anglia, avec 24-25C pour une grande partie du centre de l’Angleterre.

Cependant, le nord de l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Écosse seront nettement plus frais.

Glasgow pourrait voir les températures culminer autour de 14°C, tandis que certaines parties des Highlands écossais pourraient avoir du mal à dépasser 11°C.

BBC Weather prévoit des conditions contrastées en Europe

Les conditions resteront chaudes pour la période de l’année pour la prochaine semaine d’août, mais il est peu probable qu’elles atteignent les niveaux de canicule.

Entre le 16 et le 24 août, les prévisions de Netweather : « Les températures devraient être supérieures à la moyenne au cours de cette période, très probablement d’environ 2 °C pour la plupart des régions du Royaume-Uni, bien qu’en Écosse et en Irlande du Nord, des anomalies positives plus proches de 1 °C soient probables.

« La confiance dans les totaux des précipitations est faible, car il y aura probablement des interludes instables, peut-être orageux, au cours de cette période.

“Les totaux d’ensoleillement seront très probablement plutôt supérieurs à la normale pour la plupart des régions du Royaume-Uni.”

La possibilité de pluie orageuse risque de répéter des scènes vues fin juillet, lorsqu’un certain nombre de crues éclair ont eu lieu à Londres.

Londres devrait voir 26C le dimanche 15 août (Image: Netweather)

Les prévisions à long terme de BBC Weather du lundi 9 août au dimanche 15 août ont déclaré: “Le schéma instable devrait persister début août avec un contraste de température nord-ouest-sud-est se développant sur l’Europe continentale alors que la chaleur s’accumule dans le sud-est.

“Ce contraste de température aidera à alimenter le jet stream, un ruban d’air se déplaçant rapidement dans la haute atmosphère.

“Au fur et à mesure que le courant-jet se renforce, les fronts météorologiques de l’Atlantique deviendront plus fréquents et se déplaceront plus rapidement, ce qui aura tendance à rendre le temps plus changeant au jour le jour.”

Mais ils ajoutent : « Les températures seront souvent proches ou un peu inférieures à la moyenne, mais de brèves vagues de chaleur sont parfois possibles pour les régions du sud. »