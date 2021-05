Prévisions à long terme: une explosion de chaleur de six jours va brûler le Royaume-Uni alors que le mercure atteint 24 ° C – les cartes deviennent rouges | Météo | Nouvelles

Les Britanniques sont prêts à se baigner sous un soleil radieux ce week-end férié et la semaine prochaine alors qu’une zone de haute pression saisit le Royaume-Uni. Une période prolongée de conditions douces devrait commencer ce samedi alors que le mercure atteindra des sommets de 21 ° C, selon les cartes de températures maximales de Netweather.

Des périodes prolongées de soleil devraient se poursuivre pendant les cinq jours suivants avec des températures atteignant des sommets étouffants de 24 ° C le jeudi 3 juin.

Les derniers graphiques de températures maximales montrent de vastes régions du Royaume-Uni qui virent au rouge alors que la chaleur torride se déplace du continent.

Le prévisionniste de NetWeather.TV, Paul Michaelwaite, a déclaré: «Ce n’est pas trop souvent que les mots haute pression, soleil et chaleur sont utilisés en conjonction avec un week-end férié, mais cette fois-ci, c’est allumé.

«La haute pression sera en charge de notre météo alors que nous nous dirigeons tout au long du week-end, apportant beaucoup de beau temps ensoleillé.»

Le week-end de vacances de printemps devrait commencer avec des températures atteignant 21 ° C samedi dans le sud de l’Angleterre.

Les graphiques Netweather montrent qu’une grande partie de l’Angleterre, du Pays de Galles et même de l’Écosse atteignent les adolescents à 18 heures.

Dimanche et lundi jour férié, une zone de haute pression commencera à pousser vers le nord-ouest, avec des sommets de 23 ° C dans le nord-ouest de l’Angleterre.

Certaines parties de l’Écosse, du Pays de Galles et du sud de l’Angleterre peuvent également s’attendre à ce que le mercure atteigne son maximum dans les adolescents et les 20 ° C.

Le mardi 1er juin, les cartes de température montrent que le mercure continuera de grimper au-dessus de 20 ° C pour les régions du sud, du centre et du nord, avec des sommets de 23 ° C à Londres et Glasgow et de 21 ° C dans les Midlands.

D’ici le milieu de la semaine prochaine, la zone de haute pression deviendra plus concentrée sur les zones du centre et du sud-est, avec des prévisions de 23 ° C mercredi et même de 24 ° C le jeudi 3 juin.

«Ensuite, au début du week-end, le front devrait s’éloigner, pour permettre un ensoleillement suffisant dans une grande partie du pays avec des températures culminant généralement à 17-22 ° C.»

Selon les prévisions à long terme de BBC Weather du lundi 31 mai: «La haute pression pendant le week-end de Bank Holiday commencera progressivement à glisser vers le sud-ouest au début de juin.

“Cependant, cela pourrait prendre une bonne partie de la semaine, donc un temps plus sec et plus ensoleillé devrait commencer.”