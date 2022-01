Prévisions Aave : Comment le lancement d’Aave Arc vous affectera-t-il ?

Aave AAVE / USD est un protocole financier décentralisé qui permet aux gens de prêter et d’emprunter des crypto-monnaies.

Il permet aux prêteurs de gagner des intérêts en déposant des actifs numériques dans des pools de liquidités spécialement créés, que les emprunteurs peuvent utiliser en déposant des crypto-monnaies en garantie et en obtenant des prêts flash en utilisant des liquidités.

Le lancement de l’Aave Arc comme catalyseur de croissance

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Le 23 décembre, nous avons couvert la plongée profonde de Nansen dans Avalanche.

Le 5 janvier, via Tweeter, nous avons vu une annonce selon laquelle Aave a lancé sa plate-forme DeFi sans autorisation connue sous le nom d’Aave Arc.

Aave est actuellement le plus grand protocole de prêt au sein de l’écosystème crypto et a ouvert sa nouvelle offre Aave Arc à 30 sociétés d’investissement grâce à un partenariat conclu avec Fireblocks.

L’Aave Arc servira à la fois les institutions financières et les entreprises, leur donnant les moyens d’emprunter des actifs numériques et de générer des rendements élevés que DeFi offre dans un environnement réglementaire de type bac à sable.

Certaines des institutions sur liste blanche incluent Anubi Digital, Bluefire Capital, Hidden Road, Ribbit Capital et Covario QCP Capital, Canvas Digital, Celsius, CoinShares, GSR et Wintermute.

Depuis qu’Aave a été lancé sur Ethereum, il a connu un niveau de croissance élevé et a gagné plus de 26 milliards de dollars US en valeur verrouillée totale. Tout au long de 2021, il s’est même étendu à Polygon et Avalanche.

Tout cela a contribué à la croissance du jeton AAVE, et sa croissance peut être encore plus élevée.

Dois-je investir dans l’Aave (AAVE) ?

Le 6 janvier, Aave (AAVE) valait 223,5 $.

Pour avoir une meilleure perspective sur le type de valeur exacte du jeton AAVE, nous passerons en revue la valeur la plus élevée de tous les temps du jeton, ainsi que ses performances récentes en décembre.

Le plus haut historique pour le jeton AAVE s’est produit le 18 mai, lorsque le jeton a atteint une valeur de 661,6 $. Cela nous donne une indication qu’à son point de valeur ATH, le jeton valait 438,1 $ de plus ou 196%.

En termes de performances de décembre, son point de valeur le plus bas était le 15 décembre, lorsque la valeur du jeton a baissé à 160,05 $.

Cependant, son point le plus élevé en valeur était le 28 décembre, lorsque le jeton a atteint une valeur de 292,84 $. Ici, nous pouvons voir que le jeton a augmenté de 132,79 $ supplémentaires ou 83%.

Cependant, du 28 décembre au 6 janvier, la valeur du jeton a diminué de 69,34 $ ou 23 %.

Cela place AAVE dans une solide opportunité d’achat car il a le potentiel d’atteindre 250 $ d’ici la fin janvier.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

10/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent