Prévisions Bitcoin hebdomadaires. Où va le prix?

Il est sur le point de clôturer une semaine légèrement haussière pour BTC. Aujourd’hui, nous cherchons à découvrir où le prix du Bitcoin est susceptible d’évoluer, en faisant une prévision hebdomadaire basée sur une analyse technique et quelques données fondamentales.

Au moment d’écrire ces lignes, BTC se négocie à 50 398,27 $, accumulant un gain de 1,01% au cours des dernières 24 heures.

Alors que les gains récents continuent d’être défendus, les analystes maintiennent le scénario haussier comme le plus probable.

Danieljoe916, un analyste vérifié chez CryptoQuant, a partagé son analyse positive du comportement actuel, où il observe un deuxième mois proche de la hausse, qu’il considère comme un signe de force, du fait que dans le marché baissier de 2018, il n’y avait pas eu 2 clôtures haussières mensuelles.

Ajoutez à l’analyse une revue de certaines données fondamentales, telles que la poursuite de la baisse des réserves de BTC dans les échanges, et la décision de la FED de laisser les taux d’intérêt bas plus longtemps. Les deux données nous indiquent une bonne position pour Bitcoin pour le reste de l’année.

Revue rapide de l’analyste Danieljoe916. Source : CryptoQuant.

En regardant d’autres analyses, on retrouve celle du populaire Willy Woo, dans laquelle il nous montre une évaluation du modèle de choc d’offre.

Ce modèle utilise un algorithme qui analyse les situations d’offre et de demande antérieures similaires à l’actuelle, pour déterminer le prix du Bitcoin.

Actuellement, cet indicateur affiche une prévision de plus de 55 000 $ par BTC. Pour l’analyste, il s’agit d’un prix encore plus prudent, car certaines des données du modèle sont à un niveau record.

Modèle d’évaluation du choc d’approvisionnement. Utilise un algorithme rétrospectif pour déterminer le prix du marché du BTC dans les situations de demande et d’offre antérieures. Met actuellement BTC au-dessus de 55 000 $. C’est prudent car l’une des métriques SS, l’échange SS, est maintenant au-dessus de tous les temps, donc aucun retour en arrière n’est possible. pic.twitter.com/zMuI6AcvZI – Willy Woo (@woonomic) 5 septembre 2021

Prévisions hebdomadaires Bitcoin

Pour faire notre prévision, nous allons revoir le comportement des prix à partir du graphique journalier, où nous observons une nette tendance haussière à court terme, grâce à la succession de plus bas et plus hauts de plus en plus élevés.

Les moyennes mobiles EMA à 8 jours et SMA à 18 jours sont croisées à la hausse, suivant la tendance à court terme. Actuellement, ces moyennes fonctionnent comme des supports dynamiques, et un nouvel élan semble susceptible de démarrer bientôt.

Il existe une zone de résistance qui entrave le prix, et c’est celle autour de 50 000 $.

Prévision

En ce moment le comportement nous dit qu’il est fort probable que cette résistance soit franchie dans les prochaines heures/jours. Si cela se produit, atteindre 58 000 $ sera le prochain objectif. Pour être conservateur, 55 000 $ peuvent être touchés cette semaine. Pour réfléchir aux ventes, il faut poser la moyenne mobile à 200 jours, ce qui peut ouvrir la voie à une correction pertinente. Cependant, la tendance plus large pourrait stopper la baisse rapidement.

La tendance majeure cherchera à établir de nouveaux sommets très bientôt

Dans le graphique hebdomadaire, nous voyons la reprise de la tendance à moyen et long terme, ce qui devrait conduire le prix à marquer un nouveau plus haut historique dans un avenir proche.

Les moyennes mobiles 8 EMA et 18 semaines SMA sont croisées à la hausse, ce qui pourrait bien fonctionner comme des supports dynamiques en cas de correction. Cependant, il semble que le retrait sera reporté.

Prévisions hebdomadaires Bitcoin, analyse du graphique hebdomadaire BTC vs USDT. Source : TradingView.

