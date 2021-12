Léger douches de neige sont attendus dimanche et lundi principalement au-dessus de 200-300 mètres, cependant, mardi devrait avoir le matin le plus froid, selon les experts météorologiques. Les Highlands écossais pourraient connaître une température minimale de -6 °C mardi avec une possibilité de fortes pluies et de vents forts.

Steven Keates, conseiller en médias et météorologue maritime du bureau du Met, a déclaré à Express.co.uk : « On s’attend à ce qu’une rafale de vent intense avec 70 mph s’approche de l’ouest.

« Il va y avoir du vent en milieu de semaine.

« Mardi pourrait être une journée instable avec des averses tout au long de la journée. »

Les météorologues pensent que les conditions de froid torride vont frapper le pays, provoquant un « mal de tête de voyage hivernal » pour les navetteurs.

On peut voir de la neige dans les collines du Pays de Galles, dans le nord de l’Angleterre, en Irlande du Nord et, surtout, en Écosse.

Jim Andrews, météorologue chez AccuWeather, a déclaré à Express.co.uk : « Tout le monde ne verra pas de la neige ; beaucoup ne le feront pas.

« Tous les jours n’auront pas de neige significative.

«La plupart des chutes de neige le feront au-dessus d’environ 300 mètres, ce qui exclut les problèmes pour la plupart des navetteurs.

Dans une mise à jour sur Twitter, le Met Office a fait allusion à un matin brumeux.

Il disait : « Un #brouillard inégal se forme dans certaines parties du sud de la Grande-Bretagne, mais aura tendance à se lever plus tard dans la nuit à mesure que le vent augmente.

« À court terme, soyez prudent si vous êtes sur les routes. »

Parlant des prévisions dans la nuit de vendredi, M. Keates a ajouté qu' »un brouillard dense a été signalé à certains endroits avec une visibilité de 100 mètres ».