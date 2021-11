Prévisions britanniques : une tempête de grêle verglaçante devrait frapper les Britanniques pendant des HEURES alors qu’une violente explosion polaire se profile | Météo | Nouvelles

Du froid, des brises et des averses éparses devraient envahir le nord du Royaume-Uni le dimanche 21 novembre, ce qui marque un retour à des températures hivernales régulières après un automne relativement doux. Le Met Office prévoit également des averses abondantes de grêle et hivernales sur les collines les plus élevées pour entraver le week-end dans le nord, puis dans l’est.

Dimanche verra une température diurne maximale de 9°C avec un minimum de 1°C à 2°C dans les villes et un gel de -1°C dans les zones rurales selon Rachel Ayers, météorologue senior au Met Office.

Elle a déclaré à Express.co.uk: « Il pourrait y avoir de la petite grêle mélangée à de la pluie dans les averses vers le milieu de la semaine prochaine. »

Pour la fin novembre, a-t-elle déclaré, « nous pourrions voir des périodes de temps plus froid » même si la confiance est faible dans les prévisions exactes jusqu’à présent dans le futur.

Les prévisions météorologiques de la BBC confirment le temps plus froid à venir et mettent en garde contre des phénomènes plus hivernaux.

Le département météo de l’agence de diffusion a déclaré que des villes comme Bristol, dans le sud-ouest de l’Angleterre, pourraient faire face à des averses de grêle pendant une période de six heures à la fin du mois.

Ils s’attendent à ce que des averses de grêle frappent à partir de 8 heures du matin le mardi 30 novembre et durent jusqu’à 14 heures.

Bob Smerbeck, météorologue principal d’Accuweather, a averti que la neige pourrait apporter de la grêle dès ce dimanche soir dans certaines parties du pays.

Il a déclaré à Express.co.uk: « Le risque de grêle ou de grésil est plutôt faible au Royaume-Uni ce week-end et au début de la semaine prochaine, bien que nous nous attendions à des averses de neige sur l’Écosse jusqu’à dimanche soir et peut-être une averse de neige aussi loin au sud que Northumberland National Se garer.

En moyenne à travers le pays, le Met Office a prévu que la température diurne la plus élevée atteindrait 10 °C et que la température nocturne la plus basse chuterait à 4 °C.

Mardi devrait être sec pour une grande partie du Royaume-Uni.

Le temps sera calme et principalement sec mais froid jusqu’à mercredi, lorsque les nuages ​​et la pluie se déplaceront vers le sud-est dans les régions du nord, selon le Met Office.

Du froid avec des averses venteuses suivra dans le nord, avec des conditions hivernales sur les collines.