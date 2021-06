Prévisions canicule au Royaume-Uni : ça arrive ! Explosion torride pour faire bouillir la Grande-Bretagne – Mise à jour de la BBC | Météo | Nouvelles

Les températures caniculaires dans lesquelles les Britanniques se prélassent depuis la semaine dernière devraient être bouleversées par des conditions instables à partir de mercredi soir. Cependant, les graphiques de la semaine prochaine semblent prometteurs, car les personnes affamées de soleil planifient des voyages et des vacances à la plage. BBC Weather a déclaré qu’à partir de maintenant et jusqu’au dimanche 20 juin, “les conditions les plus chaudes seront dans le sud-est, où une vague de chaleur de courte durée est possible”.

Les Londoniens sont prêts pour un mardi et un mercredi caniculaires avec des températures prévues respectivement de 25C et 28C.

Les météorologues de la BBC ont déclaré que demain commencerait par des plaques de nuages ​​qui se dissiperont pour laisser le soleil dans l’après-midi.

Et mercredi, la capitale est prête pour une autre “journée sèche et chaude avec beaucoup de soleil partout”.

Mercredi soir, des orages éclateront, provoquant la rupture de la canicule d’une semaine et demie.

Les orages “apporteront de fréquents tonnerres et éclairs” ainsi que de fortes pluies et quelques rafales de vent.

Jeudi, les orages devraient commencer à s’éclaircir et vendredi les conditions seront un peu plus calmes.

Dans leurs prévisions du samedi 19 juin au dimanche 28 juin, le Met Office prévoit qu’une autre période ensoleillée est prévue pour la Grande-Bretagne.

Le Met Office a déclaré: “Il est probable qu’il fasse chaud pour la plupart, à très chaud et humide dans le sud-est où il reste un risque d’averses orageuses.

Dans leurs prévisions pour le lundi 28 juin et le lundi 12 juillet, le Met Office a déclaré : « Les températures devraient être légèrement supérieures à la moyenne, bien que des conditions plus fraîches puissent parfois affecter le nord-ouest.

“En attendant, des conditions très chaudes, peut-être chaudes, pourraient parfois affecter le sud et l’est.”

Ils ont déclaré que les précipitations pour cette période seront proches de la moyenne pour la période de l’année et ont ajouté que “des orages peuvent se développer pendant les périodes plus chaudes”.

Un avertissement météo jaune est en place pour la moitié est du Pays de Galles et une grande partie de l’Angleterre de mercredi à vendredi et le Met Office a déclaré qu’il y avait un potentiel de perturbation des voyages et d’inondations.

Le météorologue Dan Stroud a déclaré: “Nous deviendrons probablement de plus en plus changeants vers le week-end.

“Il y a toujours le potentiel pour des périodes plus stables et un temps chaud est possible plus tard dans le mois, mais il devient généralement plus changeant à partir de ce week-end.”

Aujourd’hui, les Britanniques profitent de leur journée la plus chaude de l’année jusqu’à présent, avec le mercure montant en flèche à 28,6 ° C.

Le précédent record du Royaume-Uni en 2021 était de 28,3 °C à Northolt, au nord-ouest de Londres, le 2 juin.

Le Met Office a averti les gens de se préparer lors de leurs déplacements en raison des niveaux élevés d’UV et de pollen dans une grande partie de l’Angleterre et du Pays de Galles.