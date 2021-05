Prévisions canicule au Royaume-Uni: la carte météo passe au ROUGE alors qu’une chaleur torride frappe – pourrait atteindre 30 ° C Météo | Nouvelles

BBC Weather: Hausse des températures le week-end férié

Le mois de mai est en passe d’être l’un des plus humides de l’histoire moderne du Royaume-Uni, le Pays de Galles rapportant 129% de ses précipitations moyennes pour le mois d’ici le 21 mai. en températures.

Les analystes du service de surveillance météorologique disent que la Grande-Bretagne pourrait voir un «chalumeau dans le sud d’ici le 4 juin», bien qu’ils admettent que ce résultat n’est qu’un modèle.

Écrivant sur Twitter, Brian Gaze a déclaré: “Nous y voilà encore une fois? ECM00z a le chalumeau dans le sud d’ici le 4 juin. Cependant, c’était une valeur aberrante chaleureuse dans l’ensemble.”

Interrogé sur les températures auxquelles le pays pourrait s’attendre si ce modèle se réalisait, M. Gaze a déclaré à un utilisateur en ligne en disant: «Je pense que 30 ° C seraient en danger pendant la première semaine de l’été météorologique s’il venait à se déclencher.

«Ce serait extraordinaire étant donné le mois de mai plus frais.»

M. Gaze commentait les graphiques qui ont rendu le pays rouge à mesure que les conditions plus chaudes se sont installées.

L’été météorologique s’étend du 1er juin au 31 août de chaque année.

Pour ses prévisions, The Weather Outlook utilise les données du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme.

BBC Weather a également noté la possibilité d’un temps plus chaud, mais a suggéré que «un temps plus frais et instable» est plus probable pour le début du mois prochain.

Selon le radiodiffuseur, il y a «environ 30 pour cent» de chances que des conditions «plus sèches et plus chaudes» soient introduites par l’air subtropical africain ou atlantique.

Cela exigerait que le vent souffle du sud ou du sud-ouest.

BBC Weather note: «Le principal scénario alternatif pour début juin est que la haute pression du week-end férié se développe fortement en Scandinavie au lieu de se déplacer vers la Russie.

«C’est un modèle généralement plus sec, mais avec une haute pression à l’est, les vents se déplaceraient plutôt vers le sud et nous permettraient de puiser dans l’air africain et méditerranéen plus chaud.

«C’est potentiellement un modèle très chaud et il y a une chance pour que les orages dérivent du sud.»

Cependant, la BBC note qu’il existe des «signaux plus forts» pour que les intempéries actuelles se poursuivent.

Un front froid pourrait souffler depuis l’Islande, apportant des conditions inhabituellement froides pour le début du mois de juin.

La BBC a déclaré: «Cela apportera beaucoup de temps plus frais et instable au Royaume-Uni.

«La pluie prendra le plus souvent la forme d’averses éparses de l’après-midi, fortes ou orageuses avec des éclats de soleil, plutôt qu’un temps plus orageux avec des bandes de pluie.

«Avec une basse pression au nord ou à l’est de nous et une haute pression au sud-ouest, le régime météorologique à grande échelle contribue à favoriser des vents du nord ou du nord-ouest tout au long de la semaine.

«Cela maintiendra les températures en dessous de la moyenne, apportant de l’air d’Islande et de l’Atlantique Nord.»

Pour le reste du mois, entre le 7 et le 20 juin, la BBC prédit des conditions météorologiques plus instables.

Il est probable que la Grande-Bretagne connaisse des périodes ensoleillées ainsi que des périodes nuageuses et pluvieuses.

La BBC note: «Il n’y a pas de signaux clairs pour que l’un ou l’autre soit dominant pendant tout le mois.

«Au lieu de cela, nous nous attendons à ce que la large dépression de la Scandinavie amène un temps frais et instable qui sera occasionnellement interrompu par la montée de haute pression du sud-ouest.

«Lorsque la basse pression est sous contrôle, il y aura une plus grande chance pour certains jours de vent anormalement saisonnier des fronts météorologiques de l’Atlantique.

«Il y aura aussi beaucoup de soleil et de douches.»