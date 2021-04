Prévisions canicule au Royaume-Uni: une explosion de chaleur de quatre jours frappera en mai alors que le panache du 19 ° C saisit la Grande-Bretagne | Météo | Nouvelles

Le Royaume-Uni a vu des conditions douces et des vagues de soleil dominer ces dernières semaines, avec une prévision chaude de 20 ° C aujourd’hui. Les températures estivales devraient chuter la semaine prochaine, mais les cartes météorologiques à long terme montrent que le temps chaud devrait recommencer dans quelques semaines.

Les conditions devraient s’améliorer considérablement à partir du jeudi 6 mai, les températures devraient atteindre des sommets de 16 ° C d’ici la fin de l’après-midi.

Les cartes météorologiques de WXCharts et Netweather prévoient toutes deux que les conditions ensoleillées devraient couvrir une grande partie de l’Angleterre, du Pays de Galles et de l’Irlande du Nord.

Certaines parties de la côte est de l’Écosse peuvent également s’attendre à ce que le mercure atteigne le milieu de l’adolescence.

Le vendredi 7 mai devrait être encore plus chaud, avec une prévision de 18 ° C dans le sud-est à midi.

À 15 heures, cela est passé à 19 ° C, avec d’énormes pans du sud du Royaume-Uni qui devraient voir les températures monter en flèche jusqu’aux adolescents, selon les cartes de Netweather.

WXCharts prévoit également des sommets de 18 ° C à Londres, avec des températures allant de 13 à 17 ° C ailleurs dans le sud.

Le temps chaud devrait se poursuivre pendant le week-end, avec des sommets de 15 ° C prévus samedi et dimanche.

Les cartes météorologiques pour WXCharts et Netweather ne vont pas au-delà du dimanche 9 mai, on ne sait donc pas encore si les conditions ensoleillées continueront au-delà de ces dates.

JUST IN: BBC Weather: Des températures douces de 20 ° C vont frapper au milieu d’un soleil “ glorieux ”

Les prévisionnistes de Netweather s’attendaient également à un intervalle chaud à partir du 6 mai.

Ils ont dit: “Un intervalle plus fin, plus chaud peut-être très chaud peut se produire, principalement sur l’Angleterre et le Pays de Galles.”

Le Met Office a déclaré pour la période du vendredi 7 mai au vendredi 21 mai: «La confiance est faible pour ces perspectives, comme c’est typique du printemps.

“Le Royaume-Uni connaîtra probablement des périodes de beau temps sec à certains moments, mais avec une probabilité accrue de conditions plus instables par rapport à avril.

«Toutes les régions pouvaient voir des périodes avec des averses ou des pluies plus longues.

“Les températures pourraient être proches de la moyenne pour cette période de l’année.”