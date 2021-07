Prévisions de canicule au Royaume-Uni : 30 C sizzler vire au rouge – La chaleur grésillante des Açores durera 7 JOURS | Météo | Nouvelles

BBC Weather : l’Europe se prépare à des températures élevées « brèves »

En raison d’une bande d’air chaud des Açores frappant le Royaume-Uni, les graphiques ont prédit que les températures resteront extrêmement élevées tout au long de la semaine prochaine. Telle est la chaleur torride prévue, les graphiques de Netweather sont devenus rouges avec des températures à travers le pays atteignant les 20 degrés maximum. Selon les graphiques, le temps chaud durera du samedi 17 juillet au vendredi 23 juillet.

Le mercure sera à son plus haut niveau dans le sud de l’Angleterre le 23 juillet, les prévisionnistes prédisant une chaleur de 26 °C (78 °F), suggèrent les graphiques.

Londres connaîtra les températures les plus élevées vendredi prochain tandis que de grandes parties du sud-est connaîtront une moyenne de 22C (71F).

Le 22 juillet, les températures resteront élevées en raison de la bande météo de l’Atlantique Nord.

De vastes zones verront le mercure monter à 23C (73F) avec des zones du Nord-Ouest connaissant les températures les plus élevées avec 25C (77F).

Prévisions météo au Royaume-Uni : les températures devraient augmenter (Image : Netweather/GETTY)

Prévisions météo au Royaume-Uni : ce graphique montre des anomalies de température (Image : WX Charts)

Comme l’a déclaré Nick Finnis de Netweather : “Ce fut une image plus sèche pour la seconde moitié de cette semaine, alors qu’une crête de haute pression s’accumule depuis les Açores.

“Un vent frais et venteux du nord ou du nord-est a gardé les zones orientales plus fraîches et plus nuageuses hier, les zones occidentales bénéficiant du meilleur ensoleillement et des températures les plus élevées.

“L’Irlande du Nord était l’endroit le plus chaud, Castlederg ayant enregistré la température la plus élevée du Royaume-Uni avec 25,7 °C, ce qui en fait le jour le plus chaud de l’année jusqu’à présent pour l’Irlande du Nord.”

La vague de chaleur pour beaucoup commence aujourd’hui avec des températures atteignant 25 ° C dans certaines parties du sud de l’Angleterre.

Prévisions météo au Royaume-Uni : une bande anticyclonique se déplace à travers le Royaume-Uni (Image : Netweather)

Ces températures augmenteront tout au long du week-end, la BBC signalant un sommet proche de 30 ° C (86 ° F) dimanche.

En raison d’une bande de haute pression se déplaçant à travers le Royaume-Uni, de nombreuses régions du pays verront les températures atteindre les 20 degrés maximum.

Cardiff connaîtra le temps le plus chaud le 17 juillet tandis que certaines parties de l’Écosse connaîtront également des niveaux de température de 25 ° C.

Ces températures resteront pendant la nuit et feront que le mercure atteindra ses plus hauts niveaux dimanche soir.

Prévisions météo au Royaume-Uni : les températures augmenteront demain (Image : Netweather)

Prévisions météo au Royaume-Uni : les températures pourraient monter jusqu’à 30 °C dimanche (Image : BBC)

Chris Fawkes de BBC Weather a déclaré: “Pour la plupart du Royaume-Uni, il fait beau et il fera plus chaud tout au long du week-end.

“Cardiff et Londres connaîtront les niveaux les plus élevés avec 28 °C samedi soir.

« Il semble que ce soit dimanche, les températures sont au plus haut.

“Pour cette raison, nous pouvions voir 30 ° C dans les régions les plus chaudes du pays.”

En raison de la bande météo des Açores, ces températures élevées persisteront jusqu’à samedi prochain avant qu’un front dépressionnaire ne puisse s’installer à travers le pays.

Prévisions météo au Royaume-Uni : records météorologiques au Royaume-Uni (Image : Express)

Cependant, en raison de la haute pression, certains prévisionnistes prédisent que le temps chaud pourrait rester dans tout le pays le week-end prochain, bien que la modélisation soit incertaine.

Commentant la période du 21 au 30 juillet, le Met Office ajoute : « Cette période continuera d’être influencée par une zone de haute pression se déplaçant lentement à travers le Royaume-Uni.

« L’averse occasionnelle reste possible pour mercredi après-midi, mais elle sera en grande partie sèche avec des périodes ensoleillées ; la meilleure d’entre elles à l’ouest, tandis que des conditions plus nuageuses et plus fraîches sont attendues pour les zones nord et est.

Prévisions météo au Royaume-Uni : les températures resteront élevées tout au long de la semaine prochaine (Image : Netweather)

“A la suite de cela, il est probable que nous assisterons à un changement vers un temps plus instable vers le week-end, avec des périodes ensoleillées et de fortes averses, peut-être orageuses, venant du sud; les régions du nord sont susceptibles de connaître les conditions les plus sèches.

“Les températures continuent d’être très chaudes au début, peut-être localement chaudes, en particulier dans certaines parties de l’ouest, avant de devenir probablement un peu plus fraîches et plus fraîches du sud-ouest plus tard la semaine prochaine, annonçant le changement vers une période plus instable.”