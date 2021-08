Prévisions de canicule au Royaume-Uni: la Grande-Bretagne devient rouge sang alors que le torride 83F frappe – de nouvelles cartes | Météo | Nouvelles

La Grande-Bretagne avait connu une vague de chaleur glorieuse vers la mi-juillet, le mercure dépassant la barre magique des 30 °C alors que des millions de personnes se prélassaient sous un soleil radieux. Le temps a pris une tournure dramatique pour le pire la semaine dernière avec la tempête Evert qui a frappé de grandes parties du pays avec des pluies torrentielles et des vents brutaux de 75 mph alors que les températures ont chuté en dessous de 20 ° C. Mais les dernières cartes météorologiques de NetWeather montrent que le Royaume-Uni est devenu rouge sang le 14 août, avec des températures atteignant des sommets de 28 ° C dans le sud du pays.

Ils montrent que la mini-canicule a commencé à frapper la côte est du Royaume-Uni dans la matinée du 12 août, faisant légèrement grimper les températures maximales vers 23C à East Anglia et légèrement inférieures à 22C à Londres et ses environs.

Le mercure devrait augmenter tout au long de la journée, atteignant des sommets de 27 ° C dans une grande partie du sud de l’Angleterre et de 26 ° C dans les Midlands et les régions du nord du pays.

La vague de chaleur montante se poursuivra le lendemain, atteignant des sommets de 25 ° C à midi dans des pans entiers de l’Angleterre et du Pays de Galles, et légèrement plus bas à 23 ° C dans le nord-est et le sud de l’Écosse.

Mais la carte de NetWeather devient presque complètement rouge sang quelques heures plus tard alors que les températures continuent d’augmenter à temps pour une vague de chaleur approchant le week-end de la mi-août.

Cela montre que le mercure monte en flèche jusqu’à des sommets de 28 °C à Londres, ainsi que des sommets de 27 °C dans les Midlands et le nord-ouest de l’Angleterre.

L’Écosse ne sera que de quelques degrés plus basse à ce sujet, avec une prévision de hausse du mercure à 24°C dans le sud du pays.

La vague de chaleur devrait se poursuivre jusqu’au samedi 14 août, avec des températures maximales à Londres et dans certaines parties du nord de l’Angleterre atteignant 27 ° C à midi et 26 ° C dans une petite région du Pays de Galles.

Le mercure continuera d’augmenter tout au long de l’après-midi, atteignant à nouveau des sommets de 28 °C dans de grandes parties du pays.

LIRE LA SUITE: Prévisions de canicule au Royaume-Uni: des cartes à longue portée montrent une explosion de 28 °C en direction du Royaume-Uni

Les prévisions du Met Office pour le 7 au 16 août indiquent: “Un mélange de périodes ensoleillées et d’averses, avec quelques intermèdes plus secs est le schéma général attendu au début de cette période, car des conditions instables et changeantes continuent de dominer.

“Certaines de ces averses peuvent fusionner pour donner des périodes de pluie légèrement plus longues, avec des orages susceptibles de se développer à partir de celles-ci.

“Des averses torrentielles sont probables à certains endroits.

“Il y a parfois un risque de vents forts pour certains, et les températures devraient être inférieures à la moyenne, mais peut-être légèrement supérieures à la moyenne dans les régions du nord.

“Pendant le reste de cette période, il deviendra probablement plus calme, bien que quelques averses ne soient pas à exclure, en particulier dans les régions du sud-est.

“Cela apportera un temps plus sec, avec des périodes ensoleillées pour la plupart jusqu’à la mi-août, et des températures plus proches, peut-être supérieures à la moyenne.”