Prévisions de canicule au Royaume-Uni: la Grande-Bretagne va bouillir dans une brûlure de 82F alors que l’explosion de chaleur frappe cette semaine – cartes | Météo | Nouvelles

Les Britanniques ont commencé la semaine sur une note misérable alors que des averses de pluie ont frappé la nation aujourd’hui. Mais il y a un changement dans l’air alors que la haute pression se prépare à pousser des pics torrides de près de 30 ° C au Royaume-Uni plus tard cette semaine. Les dernières cartes de température maximale de Netweather montrent que la Grande-Bretagne devient rouge chaude à partir du mercredi 14 juillet, alors que les régions du nord-est, dont Newcastle et York, affichent des sommets de 23 ° C.

Les températures pourraient devenir encore plus chaudes vers la fin de la semaine, alors que Londres et le Kent ont atteint des sommets de 24 ° C vendredi, tandis que Bristol et Liverpool cuisent à 25 ° C.

Dimanche, les cartes montrent des sommets étouffants de 28 ° C saisissant Londres, tandis que certaines des côtes sud rôtissent à 27 ° C.

Plus au nord, Doncaster pourrait également voir 27C le même jour que Manchester et Durham cuire à 25C.

Tony Zartman, météorologue chez AccuWeather, a prédit que le temps chaud de juillet proviendrait de la haute pression se développant autour des Açores.

Prévisions météo au Royaume-Uni: la Grande-Bretagne est prête à cuire dans une explosion torride aux Açores cette semaine (Image: NETWEATHER/GETTY)

Il a déclaré à Express.co.uk: “Alors que nous nous dirigeons vers la seconde moitié de juillet, il est possible que des conditions plus sèches et chaudes à chaudes se développent, en particulier dans le sud.

“L’anticyclone va se développer au nord-est des Açores et pourrait atteindre le sud du Royaume-Uni au cours de la deuxième partie du mois.

« Cela entraînera probablement des conditions plus sèches et des températures supérieures à la normale.

“En ce qui concerne la chaleur, il y a encore de l’incertitude à ce point.

Prévisions météo au Royaume-Uni : les températures pourraient atteindre 28°C à Londres et dans le Kent (Image : NETWEATHER)

“Cependant, les températures dans le sud de l’Angleterre pourraient certainement approcher les 27°C.

“Si le pic finit par être plus fort et s’étend plus au nord jusqu’au Royaume-Uni, alors il pourrait être encore plus chaud dans les régions du sud.”

Brian Gaze, prévisionniste au Weather Outlook, a convenu que le Royaume-Uni devrait devenir “de plus en plus chaud” cette semaine alors que l’air chaud des Açores s’infiltre.

Il a déclaré: “Une grande partie du Royaume-Uni a des averses ou de plus longues périodes de pluie aujourd’hui et il fera assez frais pour la mi-juillet.

Prévisions météo au Royaume-Uni : une haute pression pourrait balayer le pays (Image : WXCHARTS)

“Cependant, un changement est en cours dans les prochains jours alors que l’anticyclone se renforce vers le nord-est à partir des Açores.

“La seconde moitié de la semaine s’annonce calme et de plus en plus chaude.

“Mercredi devrait être sec dans une grande partie du Royaume-Uni, mais il y a un risque de pluie dans le nord-ouest. Assez chaud en général.

“Jusqu’à jeudi, il pourrait y avoir des averses isolées, mais ce sera principalement sec avec des périodes ensoleillées. Chaud.

Prévisions météo au Royaume-Uni : presque toute la Grande-Bretagne devrait être ravagée par la chaleur (Image : NETWEATHER)

“Pendant le reste de la semaine, il reste installé dans la plupart des zones alors que les hautes pressions deviennent dominantes.

“Il y a une chance que les choses deviennent plus mélangées dans le nord-ouest, surtout plus tard.

“Les températures continuent d’augmenter et il fait très chaud.”

Les prévisions à long terme de BBC Weather entre le samedi 10 juillet et le dimanche 18 juillet, ajoutées cette semaine, devraient commencer sur une note plus fraîche et plus humide, mais devenir plus chaudes à partir du milieu de la semaine.

Prévisions météo au Royaume-Uni : les régions du sud-est pourraient connaître les températures les plus chaudes (Image : WXCHARTS)

Les prévisions ont déclaré: “Au début de la semaine, un minimum légèrement plus fort entraînera une menace de fortes averses dans la moitié sud du pays.

“Avec ce minimum viendra un air atlantique plus frais, donc pendant quelques jours au moins les températures seront un peu inférieures à la moyenne.

“Cependant, une haute pression devrait s’accumuler du sud-ouest d’ici le milieu de la semaine et jusqu’au week-end.

“Cela apportera des journées de plus en plus sèches, chaudes et ensoleillées. Des températures légèrement supérieures à la moyenne pour clôturer la semaine.”

Prévisions météo au Royaume-Uni : juillet devrait devenir plus chaud au fur et à mesure que le mois avance (Image : WXCHARTS)

Les prévisions de juillet du Met Office ont ajouté que la haute pression pourrait balayer des conditions plus chaudes au Royaume-Uni au cours des prochains jours, bien qu’il puisse y avoir quelques interruptions de pluie.

Les prévisions entre le vendredi 16 juillet et le dimanche 25 juillet indiquaient : « Au début de cette période, il y a une grande confiance qu’il y aura eu un changement marqué vers un temps beaucoup plus calme et chaud, car une zone de haute pression devient lente dans une grande partie du Royaume-Uni et de l’Irlande.

« Cela devrait apporter beaucoup de beau temps et sec, ce qui signifie que de longues périodes ensoleillées, des nuages ​​​​variables et des vents principalement légers devraient devenir la tendance générale pour la plupart. Les températures seront également probablement supérieures à la normale pour la plupart, et peuvent parfois devenir chaudes pour certaines parties de le sud.

“Cependant, une période occasionnelle plus humide ne peut pas être exclue, avec une probabilité croissante de développement d’averses dans les régions du sud. Ces averses ont également le potentiel de devenir orageuses.”