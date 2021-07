Alors que certaines parties du Royaume-Uni ont été trempées, les prévisionnistes prédisent maintenant un panache d’air chaud arrivant dans le pays la semaine prochaine. Selon les dernières cartes météorologiques, le mercure devrait grimper à 25 ° C dans certaines parties du pays en raison de l’air chaud, rendant la capitale rouge sur la carte. Le front météorologique circulera dans l’Atlantique avant de se diriger vers certaines parties de l’Europe la semaine prochaine.

Après avoir touché les bords de l’Europe centrale et occidentale, le panache d’air chaud se déplacera vers le Royaume-Uni la semaine prochaine.

Selon les graphiques du prévisionniste Netweather, la canicule culminera le 8 juillet.

Les températures seront les plus chaudes dans le sud de l’Angleterre avec Londres enregistrant 25C.

Pour l’est de l’Angleterre, certaines parties du sud-ouest et des Midlands, le mercure se situera entre 21 et 22 °C jeudi prochain.

Certaines parties du nord de l’Angleterre connaîtront également un maximum de 23 °C en raison du panache d’air tropical frappant le Royaume-Uni.

Vendredi, la canicule se poursuivra alors que les Britanniques cuisent sous le soleil de juillet avec de nombreuses régions du sud atteignant 22 ° C, suggèrent les graphiques.

Dans le nord de l’Angleterre et de l’Écosse, les températures varieront entre 17 et 20 °C tandis que les autres régions connaîtront un temps plus chaud.

Alors que les températures devraient baisser le 11 juin, BBC Weather a ajouté que le mercure pourrait dépasser les 25 °C en fonction de l’augmentation de la pression en Allemagne.

“La seule mise en garde à ce sujet est le scénario alternatif, qui se développera si la haute pression s’intensifie en Allemagne vers le milieu de la semaine.

“Dans ce cas, les dépressions seront repoussées vers notre ouest et notre nord-ouest, permettant à un vent du sud-ouest d’alimenter l’air subtropical de manière plus large et plus cohérente.

“Ce schéma est nettement plus chaud et plus sec pour une grande partie de l’Angleterre, mais le Pays de Galles, l’Irlande du Nord et l’Écosse verraient encore parfois de la pluie.

“Il y a peut-être 30% de chances que cela se développe, donc la confiance est élevée sur le modèle à grande échelle mais moyenne sur les températures, en particulier pour l’Angleterre.”

Dans la perspective de ce week-end, le vendredi devrait être chaud avec des éclaircies pour de nombreuses personnes à travers le pays.

BBC Weather a ajouté: “Samedi, certaines régions du nord pourraient connaître un début ensoleillé, mais le temps sera bientôt nuageux dans tout le Royaume-Uni avec des averses.