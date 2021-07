Prévisions de canicule au Royaume-Uni: les Açores explosent pour embraser la nation alors que l’air du 29°C arrive – nouvelle carte météo Météo | Nouvelles

BBC Weather: le soleil devrait céder la place à de fortes averses

Les conditions instables du week-end ont fait que de nombreuses régions ont été frappées par de fortes pluies et des orages. Le Met Office a prédit que l’humidité resterait au cours des prochains jours, le prévisionniste Greg Dewhurst ayant averti à la fois du “soleil et des averses” mercredi. Mais une vague de chaleur pourrait bientôt revenir la semaine prochaine car la haute pression envoie de l’air chaud vers le Royaume-Uni.

Les températures pourraient monter à 28 ° C dans le Kent le vendredi 16 juillet, tandis que d’autres parties du sud-est grésillent également le même jour, suggèrent les cartes météorologiques.

Et Londres pourrait se prélasser à 25 ° C, tandis que Bristol et Norwich affichent des sommets de 24 ° C le même jour, selon les dernières cartes thermiques de Netweather.

Plus au nord, Leeds et Scarborough peuvent également atteindre 25C.

L’air chaud pourrait rester jusqu’au mardi 20 juillet, lorsqu’un 29C torride frappera Londres, selon le graphique.

Prévisions de canicule au Royaume-Uni : l’air chaud des Açores devrait brûler le Royaume-Uni (Image : NETWEATHER/GETTY)

Brian Gaze, prévisionniste chez Weather Outlook, a ajouté que la chaleur pourrait arriver des Açores, un groupe d’îles volcaniques situées dans l’océan Atlantique, d’ici la mi-juillet.

Il a déclaré: “À court terme, il y aura plus de temps humide sur le chemin.

“Une profonde zone de basse pression s’éloigne vers le nord-est et les choses resteront mitigées au cours des prochains jours.

“Toutes les régions peuvent s’attendre à de nouvelles averses et à des températures proches de la moyenne.

Prévisions de canicule au Royaume-Uni : les températures pourraient grimper à 29 °C dans le Kent ce mois-ci (Image : NETWEATHER)

“Cependant, il y a des signes d’une amélioration constante à moyen terme, mais le chemin n’est peut-être pas tout à fait lisse.

“Les modèles informatiques suggèrent que l’anticyclone des Açores se développera parfois vers le nord-est en direction du Royaume-Uni.

“C’est un schéma plus typique à cette période de l’année, avec les conditions les plus sèches et les plus chaudes dans le sud.

« Dans le nord-ouest, cela pourrait rester plus changeant.

Prévisions de canicule au Royaume-Uni : l’air subtropical de l’Atlantique pourrait aider les températures à monter en flèche ce mois-ci (Image : WXCHARTS)

Les prévisions à long terme de BBC Weather entre le lundi 12 juillet et le lundi 19 juillet, l’ajout d’air subtropical de l’Atlantique pourrait aider les températures à monter en flèche ce mois-ci.

Il a déclaré: “Le principal risque pour les prévisions est que la haute pression dans l’Atlantique puisse s’intensifier dans le nord de l’Europe que prévu.

“Ce serait un schéma plus sec pour les régions du sud et de l’est, bien qu’un temps plus humide soit toujours possible dans l’ouest et le nord.

« Les températures seraient également un peu plus chaudes, augmentant légèrement au-dessus de la moyenne, en particulier pour les régions du sud.

Prévisions de canicule au Royaume-Uni : une haute pression pourrait arriver de l’Atlantique (Image : WXCHARTS)

“Pour la deuxième quinzaine de juillet, le schéma à grande échelle pourrait être quelque peu bouleversé grâce à certaines anomalies des précipitations tropicales autour de l’Indonésie et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

“Historiquement, cela soutient la haute pression dans l’Atlantique pour se déplacer vers l’est à travers l’Europe du Nord et se diriger vers la Russie dans les semaines suivantes.

“Ces derniers mois, cela a été une aide utile aux prévisions et a apporté quelques vagues de chaleur, comme celle que nous avons vue au cours de la première quinzaine de juin.

“Nous pensons que les meilleures chances d’une période plus chaude et plus sèche seront à la fin du mois de juillet, car les hautes pressions se déplacent au-dessus du sud-ouest avant de continuer vers l’est en Russie.

Prévisions de canicule au Royaume-Uni : la chaleur pourrait remonter vers le Yorkshire (Image : WXCHARTS)

“Cette période durera probablement environ une semaine et verra un temps sec, ensoleillé et chaud prolongé pour l’ensemble du Royaume-Uni.

“Ce serait un vent plus au sud-ouest transportant de l’air atlantique subtropical, qui est plus chaud que la normale mais pas trop chaud.

“Il y a une chance que nous puissions voir un vent chaud du sud pendant quelques jours alors que la haute pression se déplace vers l’Allemagne, mais la confiance est faible à ce sujet.”

Le Met Office s’attend également à ce que des périodes “très chaudes” frappent le Royaume-Uni plus tard en juillet, avec seulement de brèves interruptions dues au tonnerre et à la pluie.

Les prévisions entre le samedi 10 juillet et le lundi 19 juillet indiquaient: “Un début nuageux ce week-end avec de la pluie probable dans les régions du sud et du sud-ouest.

Prévisions de canicule au Royaume-Uni : l’air chaud pourrait persister en juillet (Image : WXCHARTS)

“Cela pourrait se transformer en averses la semaine prochaine, potentiellement étendues et abondantes, en particulier dans les zones centrales et méridionales.

“Un temps plus sec et plus chaud se développera ensuite de l’ouest avec seulement quelques averses légères possibles. La menace de quelques épisodes de pluie et de quelques averses traversant potentiellement la moitié nord du pays demeure parfois.

“Vers la fin de la période, les conditions semblent généralement bonnes et sèches, bien qu’il reste un risque d’orages isolés.

“De nombreuses régions sont susceptibles de voir les températures augmenter au cours de la période, certaines parties du sud devenant potentiellement très chaudes.”