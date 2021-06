Prévisions de canicule au Royaume-Uni: les graphiques deviennent rouges alors que la canicule à 28 ° C frappera dans DAYS – nouvelles cartes à longue portée | Météo | Nouvelles

Alors que de nombreuses personnes à travers le pays ont été cuites par le soleil, les prévisionnistes prédisent que le mercure montera encore plus loin. Selon les prévisions à long terme, les températures pourraient atteindre 28 ° C dans certaines parties du pays en raison du souffle d’air estival. Le prévisionniste WX Charts prévoit une forte hausse des températures le 14 juin.

Alors que Londres connaîtra les températures les plus élevées, d’autres régions verront le mercure se reposer à 24°C dans l’après-midi.

L’extrême nord de l’Angleterre connaîtra des températures basses de 16 °C tandis que Manchester, Liverpool et Leeds connaîtront une chaleur de 22 °C.

Ces températures élevées persisteront une grande partie de la journée et se situeront entre 18 et 22 °C en début de soirée.

Telle est la forte chaleur prévue pour le 14 juin, que les graphiques d’anomalies de température montrent des niveaux de 8 °C au-dessus de ce qui est normalement prévu pour la période de l’année.

Ce saut s’applique à la majeure partie de l’Angleterre tandis que l’Écosse connaîtra également des températures jusqu’à 4 °C au-dessus de la moyenne moyenne.

Commentant les prévisions, la BBC a également conclu que le milieu de ce mois devrait être plus sombre et plus chaud que d’habitude.

Commentant la période entre le 14 et le 20 juin, la BBC a déclaré: “La haute pression qui s’intensifie fortement vers la fin de la semaine prochaine devrait commencer une lente marche vers l’ouest à la mi-juin, s’éloignant progressivement du Royaume-Uni et vers l’Atlantique Nord.

“Nous avons une grande confiance dans ce qui se passe, mais une confiance plus faible dans le timing avec les modèles informatiques qui ont vraiment du mal avec le sommet en mouvement.

“Une fois que notre anticyclone commencera à se déplacer vers l’ouest, le temps plus frais et plus humide se propagera de l’est.

“Cela peut arriver dans la seconde moitié de la semaine ou attendre un peu plus tard en juin.

“Ces pics chauds d’été ont tendance à être lents à se déplacer, il peut donc falloir plusieurs jours pour que le pic s’éloigne suffisamment pour que nous voyions un changement dans les conditions météorologiques.

“Il existe également un risque, environ 30 % de probabilité d’occurrence, que la haute pression reste au-dessus ou légèrement à l’est de nous jusqu’en juillet, gardant les choses au chaud, au sec et en place pour les prochaines semaines.”

Cette semaine verra des températures chaudes pour la majeure partie du pays, avec des graphiques montrant une moyenne de 20 ° C à travers l’Angleterre.

Le 11 juin, le mercure devrait faire mal alors que la canicule s’intensifie à travers le pays.

Commentant la période à venir, la BBC a déclaré: “Ce week-end, nous verrons une crête de haute pression tenter de s’étendre au Royaume-Uni depuis le sud-ouest.

“Cependant, avec une basse pression au nord-ouest, la crête aura du mal à devenir dominante.

“Cela signifie que nous verrons probablement beaucoup de temps sec et stable pour les régions du sud et de l’est avec des conditions plus humides à l’ouest et au nord.”