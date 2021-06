Prévisions de canicule au Royaume-Uni : un panache européen grésillant de 32 °C se dirige vers la Grande-Bretagne – cartes de temps chaud | Météo | Nouvelles

in

Les dernières cartes thermiques de Netweather deviennent rouges bouillantes en Europe pour montrer des sommets étouffants de 32 ° C frappant la France le samedi 3 juillet. Les nuances rouges de l’air chaud sont ensuite vues pousser vers le Royaume-Uni le même jour. La chaleur européenne pourrait aider les températures dans le sud à atteindre 22 ° C à Portsmouth, Southampton et Brighton.

Londres et le Kent pourraient être encore plus chauds car ils voient également 23C.

Et la plupart des Midlands, y compris Birmingham et Coventry, ainsi que Manchester et Liverpool dans le nord-ouest, devraient se prélasser au 21C.

Les températures pourraient également atteindre 22 °C jusqu’à Glasgow, en Écosse.

Les prévisions de la BBC suggéraient qu’une haute pression en Europe début juillet pourrait aider une vague de chaleur à frapper le Royaume-Uni.

Les prévisions à long terme entre le lundi 5 juillet et le dimanche 18 juillet indiquaient : « L’anticyclone de l’Atlantique enverra occasionnellement des anticyclones plus transitoires à travers l’Europe du Nord.

“Ceux-ci auront tendance à se déplacer vers l’est et ne resteront que quelques jours à la fois, mais ils apporteront un temps plus ensoleillé et plus sec pour briser les sorts instables.

“Si l’un de ces sommets reste bloqué en Allemagne trop longtemps, nous verrons également des jours plus chauds se mélanger.

“Tout cela s’ajoute à des perspectives plutôt changeantes pour juillet, même si nous prévoyons que les journées plus chaudes et plus ensoleillées seront de brèves périodes plutôt que la norme.

Cela peut être interrompu par de brèves périodes de pluie.

La prévision a déclaré: “Un temps principalement sec est probable, mais avec des épisodes de pluie ou d’averses brièvement plus instables pour les parties sud et est, ainsi que des pluies plus prolongées pour le nord-ouest du Royaume-Uni.

“Les vents restent très probablement légers à modérés tout au long de l’année, avec des températures égales ou légèrement supérieures à la moyenne pour la période de l’année.

“La confiance diminue plus tard dans la période.

“Cependant, il existe un risque de formation de haute pression pendant un certain temps, entraînant probablement de nouvelles périodes de temps calme entrecoupées de brèves périodes plus instables.

“La confiance reste faible pour cette période, mais il est possible que des périodes de conditions généralement stables se poursuivent, entrecoupées de périodes parfois brièvement instables.

“La plupart des précipitations provenant des fronts entrant dans le pays se produiront sur le nord du Royaume-Uni.

“Les températures resteront probablement autour de la moyenne pour cette période de l’année, de nombreuses régions connaissant un temps chaud.”