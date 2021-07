Prévisions de canicule : la date exacte où le temps chaud frappera la Grande-Bretagne – cartes et graphiques | Météo | Nouvelles

Après cela, les températures devraient largement s’équilibrer, les choses semblant un peu plus fraîches les mercredi 22 et jeudi 23 juillet, lorsque les maximums seront de 24°C à Londres et dans le sud-est et de 21°C dans le nord et en Écosse.

Les prévisions à long terme du Met Office, qui portent sur la période du mardi 20 juillet au mardi 3 août, réitèrent le fait que les températures seront à la hausse en juillet.

La prévision se lit comme suit : « Comme c’est généralement le cas pour la période de l’année, la confiance est relativement faible pour cette période, mais un temps beau et sec pour la plupart du Royaume-Uni est très probable pour le reste du mois de juillet.

« Il est toutefois possible que des épisodes de pluie occasionnels affectent les régions du nord-ouest.