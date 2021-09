Prévisions de canicule: le graphique montre une brûlure à 29 ° C pendant cinq jours alors que le panache méditerranéen grésille Royaume-Uni | Météo | Nouvelles

Un panache d’air chaud méditerranéen se déplacera vers le nord au fur et à mesure que la semaine avance, inaugurant un soleil radieux dans une grande partie du Royaume-Uni, prédit BBC Weather. Cela s’est combiné à deux systèmes de pression pour faire monter en flèche les températures “au-dessus de la moyenne pour la plupart du pays tout au long de la semaine, en particulier pour la moitié sud du Royaume-Uni”, a-t-il déclaré.

Et loin d’émerger du jour au lendemain, ce panache d’air chaud va progressivement réchauffer le Royaume-Uni au cours des prochains jours, a-t-il ajouté.

Les températures augmenteront de 24C (75F) le long de la côte sud-est samedi, a révélé Netweather.

Des températures similaires – quoique légèrement plus fraîches – devraient être appréciées dans des pans entiers du sud et du centre de l’Angleterre.

Le Pays de Galles bénéficiera d’un pic de 21°C (70F) dans le sud tandis que le nord plus vallonné profitera toujours de températures rafraîchissantes d’au moins 18°C ​​(64F).

Une situation similaire devrait se reproduire dans toute l’Irlande du Nord, Netweather prédisant des sommets de 19C (66F) dans la grande majorité de la province.

Les prévisions de Netweather sonnent avec celles de la BBC – donnant aux amoureux du soleil du Royaume-Uni une raison de célébrer après un lavage en août.

Malheureusement, ce temps ne semble pas prêt de rester alors que nous nous dirigeons vers la mi-septembre.

Les perspectives météorologiques à long terme de la BBC indiquent que le pays restera pris entre deux systèmes météorologiques.

Mais cette fois, plutôt que d’inaugurer un temps chaud, cela pourrait entraîner des conditions plus humides, a-t-il déclaré.

Il a ajouté: «D’ici le week-end prochain, la basse pression se répandra plus largement dans le nord de l’Europe et apportera un schéma plus humide, instable et plus frais au Royaume-Uni jusqu’à la mi-septembre.

“Le régime météorologique pour l’Atlantique Nord et l’Europe est à la merci de l’activité des ouragans de l’Atlantique pour les prochaines semaines, ce qui conduit à une confiance plus faible dans les prévisions que d’habitude.”