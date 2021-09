Prévisions de canicule: le Royaume-Uni se prépare à l’été indien alors qu’une explosion européenne torride de 35 ° C approche de la nation | Météo | Nouvelles

Les températures devraient culminer à 30 ° C (86 ° F) autour de Londres mardi alors que le panache se refroidit légèrement lors de son déplacement vers le nord au-dessus de la Manche. Mais les adorateurs du soleil ne devraient pas être trop découragés car la chaleur torride devrait rester dans des pans entiers de l’Angleterre mercredi également.

Le Pays de Galles et le nord de l’Angleterre connaîtront des températures de 22 °C (72 °F) et plus, selon les graphiques Netweather.

Pendant ce temps, une grande partie de l’Écosse va se prélasser dans une chaleur de 20 ° C (68 ° F) et plus, tandis que même les Highlands du nord du pays devraient profiter de températures anormalement chaudes pendant l’adolescence, a-t-il déclaré.

Le prévisionniste Netweather prédit que l’air chaud assèchera régulièrement le pays à partir de demain.

Initialement, les températures culmineront à l’ouest de Londres à 25C (77F) demain.

Tout au long de lundi, ce panache se déplacera régulièrement vers le nord, car plus d’air chaud envoie le mercure monter en flèche à 27F (81F) dans le sud-est.

Cette chaleur restera tout au long de lundi avant d’atteindre des sommets allant jusqu’à 30 ° C (86 ° F) près de Londres le lendemain.

Mercredi devrait être presque aussi chaud – seuls les comtés de Devon, de Cornouailles et de Dorset en Angleterre cherchent à se refroidir à environ 18 ° C (64 ° F) dans le sud.

Partageant les graphiques de Netweather sur Twitter, les mises à jour de UK Weather ont écrit: “Il semble très probable que nous atteindrons 30 ° C les mardi et mercredi, de nombreuses zones enregistrant certainement un maximum plus élevé que tout le mois d’août.”

Écrivant sur son site Internet, Severe Weather Europe a soutenu cette évaluation.

Pendant ce temps, le Met Office prévoit également qu’une vague de sécheresse chaude est en route.

Les perspectives du Met Office pour du lundi au mercredi se lit comme suit : “Très bien avec des périodes ensoleillées.

“Généralement sec après la pluie pendant la nuit pendant un peu tôt lundi, bien que d’autres averses arrivent probablement dans le sud-ouest plus tard mercredi. Devenant largement très chaud, localement chaud.”

Pendant ce temps, Nick Finnis de Netweather a déclaré que les températures avoisinaient les 30 °C la semaine prochaine.

Il a écrit : « L’air très chaud continue d’être pompé depuis le sud-est au large du continent proche au début de la semaine prochaine et avec une haute pression restant près de l’est.

“Lundi commencera probablement nuageux, avec un front qui s’affaiblit entraînant un départ humide dans le nord de l’Angleterre et le sud de l’Écosse avant que la plupart des endroits ne s’assèchent loin des côtes nord-ouest qui peuvent rester grises et bruineuses.

“De plus en plus d’ensoleillement se développe dans le sud l’après-midi – des températures atteignant 24-27C dans le sud, 20-23C dans le nord.

“Le temps sera sec avec beaucoup de soleil dans une grande partie de l’Angleterre et du Pays de Galles mardi, plus chaud également, avec des températures atteignant 25-29°C à l’intérieur des terres en Angleterre et au Pays de Galles, plus fraîches sur les côtes. L’Écosse et l’Irlande du Nord sont également sèches et ensoleillées, atteignant 22- 23 s. à l’intérieur des terres.”